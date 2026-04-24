Economía

Billy Escobar anunció su salida de la Superintendencia de Sociedades

Escobar emprenderá nuevos retos profesionales para su carrera.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

24 de abril de 2026 a las 4:01 p. m.
Billy Escobar anunció su renuncia al cargo de superintendente de Sociedades.
Billy Escobar anunció su renuncia al cargo de superintendente de Sociedades. Foto: Supersociedades

Por medio de un comunicado de prensa, Billy Escobar anunció su renuncia al cargo de superintendente de sociedades.

“Me permito informar al país que he tomado la decisión de avanzar en otros proyectos profesionales a partir de la fecha”, señaló Escobar.

Por medio de su escrito, agradeció al presidente Gustavo Petro la confianza depositada y por las garantías de independencia que hicieron posible ejercer esta labor.

“Se trata de una decisión personal, adoptada tras considerar cumplidos los compromisos que demanda esta responsabilidad. Durante mi permanencia en el cargo, el esfuerzo institucional se centró en fortalecer la capacidad técnica de la entidad, ampliar su presencia territorial y desarrollar herramientas efectivas para acompañar al empresariado desde una visión social, aportando a la sostenibilidad, la productividad y la competitividad del país”, destacó Billy Escobar.

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