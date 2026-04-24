Economía

Dólar en casas de cambio: precio de la divisa para el viernes 24 de abril

Fluctuación del precio de la moneda en los principales comercios del país.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

24 de abril de 2026 a las 3:34 p. m.
Precio del dólar en las casas de cambio.
Precio del dólar en las casas de cambio. Foto: Adobe Stock

El dólar estadounidense es la principal moneda del mundo debido a su rol hegemónico como reserva internacional, medio de intercambio y referencia para materias primas como el petróleo.

Su importancia radica en la estabilidad, confianza, alta liquidez y el respaldo de la economía estadounidense, siendo utilizado en la mayoría de transacciones comerciales globales y reservas de bancos centrales.

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Cada vez son más los ahorradores, viajeros e inversionistas que se ven atraídos por la moneda, dadas las fluctuaciones de los últimos días, en las que el dólar se ha impulsado a la baja. Esto representa una ventana de oportunidad en la que muchos pueden aprovechar una eventual alza para obtener rentabilidades.

Dólar en Colombia se mueve en volatilidad
La TRM continúa estable y se mueve en niveles que no se veían hace varios años. Foto: Getty Images

Por ello muchos se aventuran a acudir a las casas de cambio, en donde pueden adquirir la moneda sin necesidad de hacer trámites engorrosos o llenar numerosos documentos. Aquí le contamos cuáles son los valores:

Cómo se mueve el dólar en casas de cambio este viernes: precio del mercado

Aquí le mostramos el análisis del mercado cambiario para este viernes 24 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,538.0 y de venta de $3,657.8.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar los valores del dólar en el país, tenga en cuenta los siguientes precios de algunas de las ciudades más importantes. Le presentamos precio de compra, venta y spread en el siguiente cuadro:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,5863,67163
Cali3,5603,720165
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,5903,63030
Medellín3,4863,663146
Pereira3,5703,66090
El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf
El precio del dólar hoy refleja una tendencia moderada a la baja frente a meses anteriores. Foto: El País

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
viernes 24 de abril de 20263,538.03,657.83,560.62
jueves 23 de abril de 20263554.83666.43568.88
miércoles 22 de abril de 20263554.83666.43576.05
martes 21 de abril de 2026354636593573.3
lunes 20 de abril de 20263547.23661.43593.14
domingo 19 de abril de 20263557.23668.23593.14
sábado 18 de abril de 20263556.436693593.14
viernes 17 de abril de 20263559.23671.43615.1
jueves 16 de abril de 202635643677.43603.19

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos. Aquí le presentamos los precios de compra, de venta y también de spread.

NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,6203,66040
Cambios Kapital3,5703,63060
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,5403,640100
Latin Cambios3,5403,640100
Miss Money Cambios3,6103,66050
Money Cambios WC3,5203,620100
Punto Dollar3,5503,700150
Smart Exchange3,6203,64525
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La tasa de cambio sigue mostrando estabilidad en medio de factores internacionales. Foto: El País

Si su intención es adquirir dólares, se dará cuenta de que en este momento están más costosos en las casas de cambio. Las casas de cambio ajustan su margen de ganancia para cubrir riesgos y costos operativos ante la volatilidad del mercado.