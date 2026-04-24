Dólar en casas de cambio: precio de la divisa para el viernes 24 de abril

El dólar estadounidense es la principal moneda del mundo debido a su rol hegemónico como reserva internacional, medio de intercambio y referencia para materias primas como el petróleo.
Su importancia radica en la estabilidad, confianza, alta liquidez y el respaldo de la economía estadounidense, siendo utilizado en la mayoría de transacciones comerciales globales y reservas de bancos centrales.
Cada vez son más los ahorradores, viajeros e inversionistas que se ven atraídos por la moneda, dadas las fluctuaciones de los últimos días, en las que el dólar se ha impulsado a la baja. Esto representa una ventana de oportunidad en la que muchos pueden aprovechar una eventual alza para obtener rentabilidades.
Por ello muchos se aventuran a acudir a las casas de cambio, en donde pueden adquirir la moneda sin necesidad de hacer trámites engorrosos o llenar numerosos documentos. Aquí le contamos cuáles son los valores:
Cómo se mueve el dólar en casas de cambio este viernes: precio del mercado
Aquí le mostramos el análisis del mercado cambiario para este viernes 24 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,538.0 y de venta de $3,657.8.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea analizar los valores del dólar en el país, tenga en cuenta los siguientes precios de algunas de las ciudades más importantes. Le presentamos precio de compra, venta y spread en el siguiente cuadro:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,586
|3,671
|63
|Cali
|3,560
|3,720
|165
|Cartagena
|3,550
|3,720
|170
|Cúcuta
|3,590
|3,630
|30
|Medellín
|3,486
|3,663
|146
|Pereira
|3,570
|3,660
|90
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|viernes 24 de abril de 2026
|3,538.0
|3,657.8
|3,560.62
|jueves 23 de abril de 2026
|3554.8
|3666.4
|3568.88
|miércoles 22 de abril de 2026
|3554.8
|3666.4
|3576.05
|martes 21 de abril de 2026
|3546
|3659
|3573.3
|lunes 20 de abril de 2026
|3547.2
|3661.4
|3593.14
|domingo 19 de abril de 2026
|3557.2
|3668.2
|3593.14
|sábado 18 de abril de 2026
|3556.4
|3669
|3593.14
|viernes 17 de abril de 2026
|3559.2
|3671.4
|3615.1
|jueves 16 de abril de 2026
|3564
|3677.4
|3603.19
Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos. Aquí le presentamos los precios de compra, de venta y también de spread.
|Nombre
|Te Compran
|Te Venden
|Spread
|Amerikan Cash
|3,620
|3,660
|40
|Cambios Kapital
|3,570
|3,630
|60
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,540
|3,640
|100
|Latin Cambios
|3,540
|3,640
|100
|Miss Money Cambios
|3,610
|3,660
|50
|Money Cambios WC
|3,520
|3,620
|100
|Punto Dollar
|3,550
|3,700
|150
|Smart Exchange
|3,620
|3,645
|25
Si su intención es adquirir dólares, se dará cuenta de que en este momento están más costosos en las casas de cambio. Las casas de cambio ajustan su margen de ganancia para cubrir riesgos y costos operativos ante la volatilidad del mercado.