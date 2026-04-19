Economía

Precio del dólar este domingo 19 de abril: así se mueve la divisa en las casas de cambio en Colombia

La divisa ha visto influenciado su precio por factores externos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

19 de abril de 2026, 3:15 p. m.
Precio del dólar en las casas de cambio.
Precio del dólar en las casas de cambio. Foto: Adobe Stock

El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal moneda de referencia para el comercio internacional, fijando precios de importaciones, exportaciones y deuda externa. Su valor influye directamente en la inflación interna, el costo de vida (especialmente en tecnología, alimentos y combustible) y la rentabilidad de sectores clave como el petróleo, afectando así la economía de hogares y empresas.

Euro: la divisa cierra a la baja en la tarde del viernes 17 de abril de 2026

Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera importante en el país, dado que ha llegado a valores mínimos de $ 3.588, lo que ha llamado la atención de los inversionistas y ahorradores, además de viajeros, que ven una oportunidad en la baja para obtener nuevas rentabilidades y así poder aprovechar una nueva subida en la divisa.

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Esta es la variación de la moneda. Foto: Banco Unión

Las casas de cambio son las entidades en las que estos actores del mercado pueden adquirir las divisas sin mayor problema, con menores trámites y sin llenar numerosos documentos. Aquí le contamos cómo está fluctuando la moneda.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy jueves

Tenga en cuenta aquí el análisis del mercado cambiario para este domingo 19 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3,620.1 y de venta de $ 3,664.6

Usted no decide: así funciona el algoritmo que está guiando sus compras

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Estos son los precios en algunas de las zonas del país:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6203,68473
Cali3,5603,725165
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6103,65545
Medellín3,4973,664145
Pereira3,5803,66070

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Economia
Así se mueve hoy. Foto: Adobe Stock
FechaCompraVentaTRM
Sábado 18 de abril de 20263620.13664.63615.1
viernes 17 de abril de 20263561.673678.133615.1
jueves 16 de abril de 20263561.673678.133603.19
miércoles 15 de abril de 20263554.173676.043578.82
martes 14 de abril de 20263537.923661.253608.1
lunes 13 de abril de 20263542.53662.923631.49
domingo 12 de abril de 20263558.333676.883631.49
sábado 11 de abril de 20263557.53677.293631.49
viernes 10 de abril de 20263552.293671.253642.93

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,6203,67050
Cambios Kapital3,6003,65050
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6003,65050
Latin Cambios3,6203,67050
Miss Money Cambios3,6203,66040
Money Cambios WC3,5903,67080
Punto Dollar3,6003,700100
Smart Exchange3,6303,65020

Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf
El precio del dólar empezó a la baja. Foto: El País

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.