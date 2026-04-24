La relación con EE. UU. sostiene más de 5 millones de empleos: AmCham propone plan para escalarla al 2030

La relación comercial entre Colombia y Estados Unidos no es un tema diplomático abstracto: es una variable directa del crecimiento económico, el empleo y la estabilidad empresarial del país.

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Bajo esa premisa, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) planteó una hoja de ruta para pasar de sostener este vínculo a fortalecerlo y escalarlo hacia 2030, con una meta clara: aumentar en 60% las exportaciones, la inversión y el intercambio bilateral.

Hoy, el peso de Estados Unidos en la economía colombiana es determinante. Representa cerca del 30% de las exportaciones y de la inversión extranjera directa que recibe el país, y más de uno de cada cuatro dólares del comercio total depende de esta relación.

Además, su impacto se traduce en más de cinco millones de empleos vinculados directa e indirectamente a este intercambio .

Sin embargo, el diagnóstico de AmCham es claro: la relación está en una zona intermedia. No enfrenta una ruptura, pero sí una alta sensibilidad a fricciones en temas como seguridad, migración, comercio o inversión.

“No estamos en rojo, pero tampoco en verde”, advierte María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, que propone pasar de una relación reactiva a una estrategia basada en resultados verificables.

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Para lograrlo, la hoja de ruta plantea un plan de ejecución en 180 días que arranca con señales de confianza para los inversionistas, continúa con la organización de temas sensibles como seguridad y comercio, y culmina con la entrega de resultados concretos en acceso a mercados, inversión y gestión fronteriza. La clave, es que los primeros seis meses definan el rumbo de la relación bilateral.

El reto no es solo mantener la relación, sino escalarla con resultados concretos. Foto: iStock

En términos de crecimiento, el potencial es amplio. En bienes no minero-energéticos, Colombia podría pasar de exportar cerca de US$9.800 millones a más de US$15.700 millones en 2030.

En servicios, el salto proyectado es de US$7.100 millones a US$11.300 millones, mientras que la inversión extranjera directa desde Estados Unidos podría subir de US$3.375 millones a US$5.400 millones en ese mismo periodo .

Sectores como agroindustria, manufactura y servicios lideran esta apuesta. En agro, por ejemplo, productos como cafés especiales, frutas, aguacate o alimentos procesados tienen espacio para crecer con mayor valor agregado.

En servicios, áreas como tecnología, ciberseguridad, BPO y salud digital aparecen como motores de expansión acelerada.

No obstante, también se advierte retos estructurales. La inversión estadounidense hoy prioriza factores como seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, logística eficiente y disponibilidad de energía, aspectos en los que Colombia aún enfrenta brechas.

De hecho, el país ha perdido velocidad en la captación de capital fresco, con una caída reciente en los flujos de inversión .

En este contexto, AmCham insiste en que el desafío no es solo mantener el acceso preferencial al mercado estadounidense, sino avanzar hacia un “acceso real”, basado en estándares, trazabilidad, productividad y defensa comercial activa.

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El mensaje de fondo es claro: la relación con Estados Unidos puede crecer a otra escala, pero no lo hará por inercia.

Requiere ejecución, coordinación institucional y una estrategia que trascienda las coyunturas políticas. De lo contrario, cualquier fricción no solo afectará el comercio, sino el ingreso de las familias, la inversión y la estabilidad económica del país.