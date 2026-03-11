Estados Unidos está negociando con Venezuela la extradición de Alex Saab, según el ‘New York Times’

﻿Más de dos meses después de que las fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en Caracas, Estados Unidos negocia la extradición de Alex Saab, según reportó el New York Times. El empresario colombiano de 54 años y exministro venezolano, quien habría sido detenido a principios de febrero a petición de Washington por el propio gobierno que lo tenía en sus filas semanas antes.

Según el diario, fiscales en Miami presentaron una acusación formal contra Saab por cargos de corrupción en enero, y siete venezolanos y estadounidenses familiarizados con el caso confirmaron que las negociaciones sobre su envío a Estados Unidos se encuentran en fase avanzada, aunque sin decisión definitiva.

“Las personas familiarizadas con el caso del Sr. Saab indicaron que las negociaciones entre funcionarios estadounidenses y venezolanos sobre su extradición se encontraban en una fase avanzada, pero añadieron que aún no se había tomado una decisión definitiva sobre su envío a Estados Unidos”, dice el texto publicado por el diario neoyorquino.

Alex Saab con Nicolas Maduro. Foto: Fquinterotvproducciones

La detención, que habría sido ejecutada en la madrugada del 4 de febrero en un operativo conjunto entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia y el FBI en el sector caraqueño de Cerro Verde, no fue confirmada oficialmente por las autoridades venezolanas. Su abogado la negó públicamente. Pero Saab no ha aparecido en público desde entonces.

El diario señala que dos personas cercanas a la familia del expresidente creen que la renovada persecución contra Saab busca fortalecer el caso penal contra Maduro, quien será juzgado en un tribunal federal en Nueva York por cargos de narcotráfico. Según el diario, los fiscales estadounidenses sostienen que Saab no solo se enriqueció mediante contratos gubernamentales durante años, sino que además controla parte de los fondos del exmandatario.

La detención de Saab expone además el alcance de la nueva relación entre Washington y Caracas. Que el gobierno de Delcy Rodríguez haya arrestado a un hombre que el propio Maduro había nombrado ministro apenas tres meses antes, y a quien llamó “héroe nacional” cuando regresó a Venezuela en 2023 tras ser indultado por Joe Biden.

Donald Trump sostiene una relación muy sólida con el gobierno de Delcy Rodríguez. Foto: Montaje SEMANA | getty images

Saab fue arrestado en Cabo Verde en junio de 2020 mientras viajaba a Irán, fue extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021, donde enfrentó cargos federales por conspiración para lavar más de 350 millones de dólares provenientes de contratos públicos venezolanos. En diciembre de 2023, Biden lo incluyó en un intercambio de prisioneros con Caracas, por el que quedaron en libertad al menos diez ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

De regreso en Caracas, Maduro lo incorporó a su gabinete. Duró poco más de dos meses en el cargo, ya que Rodríguez lo destituyó el 16 de enero de 2026, semanas después de la captura del expresidente, en medio de las presiones de la administración Trump. Semanas más tarde, habría ocurrido su arresto.