Esposa de Alex Saab, Camilla Fabri, fue retirada del gobierno de Venezuela. Delcy Rodríguez dio el anuncio

La presidenta encargada de Venezuela retiró del gobierno a la esposa de Alex Saab, Camilla Fabri, al anunciar el lunes su salida como parte de una serie de nuevos nombramientos en su gabinete.

“He designado a Rander Peña como Viceministro para Comunicación Internacional (...) Agradecemos a Camilla Fabri de Saab por su desempeño al frente de este Despacho”, indica un comunicado de la presidenta Delcy Rodríguez, quien asumió funciones temporales tras la caída de Maduro el 3 de enero en una operación militar estadounidense.

Saab fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. En 2024 regresó desde Estados Unidos como parte de un canje de prisioneros. El 20 de enero Rodríguez lo apartó del gobierno, donde estaba a cargo del Ministerio de la Industria y también de las inversiones internacionales.

Información en desarrollo...