Mundo

Esposa de Alex Saab, Camilla Fabri, fue retirada del gobierno de Venezuela. Delcy Rodríguez dio el anuncio

La exmodelo italiana ejerció como viceministra para Comunicación Internacional durante el régimen de Nicolás Maduro.

Redacción Mundo
23 de febrero de 2026, 12:45 p. m.
Camilla Fabri y Álex Saab
Camilla Fabri y Álex Saab Foto: Montaje SEMANA

La presidenta encargada de Venezuela retiró del gobierno a la esposa de Alex Saab, Camilla Fabri, al anunciar el lunes su salida como parte de una serie de nuevos nombramientos en su gabinete.

“He designado a Rander Peña como Viceministro para Comunicación Internacional (...) Agradecemos a Camilla Fabri de Saab por su desempeño al frente de este Despacho”, indica un comunicado de la presidenta Delcy Rodríguez, quien asumió funciones temporales tras la caída de Maduro el 3 de enero en una operación militar estadounidense.

Saab fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. En 2024 regresó desde Estados Unidos como parte de un canje de prisioneros. El 20 de enero Rodríguez lo apartó del gobierno, donde estaba a cargo del Ministerio de la Industria y también de las inversiones internacionales.

Información en desarrollo...

Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello, presume en video de su relajada vida como ministra de Turismo en el gobierno de Delcy Rodríguez: "Llegué a la oficina con lentes oscuros"

Aterradora tormenta invernal tiene en jaque a Nueva York: la peor en una década

Alias el Mencho cayó por una amante: los secretos de la operación militar que incendió a México

Video revela el impresionante ejército, armado hasta los dientes, que protegía de El Mencho, el recién asesinado narco mexicano

Venezuela: Foro Penal confirma al menos 65 liberaciones tras la Ley de Amnistía

Estos son los 10 delincuentes más buscados por Estados Unidos tras la muerte del Mencho

Ante la ONU, canciller venezolano pidió la liberación "inmediata" de Nicolás Maduro

El futuro jurídico de Álex Saab se debatirá en la Corte Suprema de Justicia

Alex Saab: exembajador de Estados Unidos en Venezuela dice "que está contando sus días" y ya no tiene a "Maduro para llorarle"

"Sin sentencia no hay condena y, sin condena, no hay prisión ni antecedentes", habla el abogado de Alex Saab desde Italia

Daniella Cabello, ministra de Turismo de Venezuela e hija de Diosdado Cabello

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostiene un proyecto de ley de amnistía aprobado por la Asamblea Nacional junto con el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Nemesio Oseguera, alias el Mencho junto a Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y Tarek El Aissami.

Yvan Gil Pinto, ministro de relaciones exteriores de Venezuela.

Alias El Mencho, alias el Sapo y alias el 03.

