Mientras poco o nada se sabe sobre el paradero del exministro de Industria de Venezuela, Álex Saab, la Corte Suprema de Justicia entrará a definir si avala o no el recurso de casación con el que la Fiscalía pide que sea condenado por un rosario de delitos relacionados con lavado de activos y estafa mediante la exportación ficticia de textiles.

Después de que un juez especializado de Barranquilla absolviera, en mayo de 2024, al empresario colombo-venezolano de todos los cargos, un año después, el Tribunal Superior lo sentenció por el delito de estafa agravada en perjuicio del Banco de Comercio Exterior de Comercio (Bancóldex S. A.).

En el recurso de casación, que deberá ser estudiado por el magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, la Fiscalía General solicita todo el peso de la justicia contra Saab por liderar la creación de empresas de papel, que se dedicaban, presuntamente, a la exportación de telas.

Este fraude —señala el ente investigador— alcanzó los 25.000 millones de pesos. Las acciones fueron adelantadas —insiste en la casación— mediante la empresa Shatex S. A., entre los años 2007 y 2009.

En el escrito de acusación, la Fiscalía indicó que Álex Saab, junto a su contador, Devis José Mendoza Lapeira, incurrieron en maniobras financieras ilícitas que representaron pérdidas al Estado y sirvieron para aumentar su patrimonio económico entre 2007 y 2011.

Según expuso en su momento el fiscal de la Dirección Especializada de Lavado de Activos, Álex Saab Morán, como representante legal, miembro de junta directiva y accionista de la empresa Shatex S. A., habría acudido a múltiples maniobras para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras, y dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones.

La acusación precisó que este andamiaje criminal fue auspiciado por Mendoza Lapeira, quien, presuntamente, usó su oficio de contador para ocultar, transformar y administrar las diferentes actividades ilegales.

En el curso de la investigación, la Fiscalía estableció que la empresa Shatex S. A. habría sido el eje de todos los movimientos ilegales que presuntamente realizó Saab Morán y su contador. En ese sentido, se identificaron múltiples irregularidades.

