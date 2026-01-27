“Sin sentencia no hay condena y, sin condena, no hay prisión ni antecedentes”, habla el abogado de Alex Saab desde Italia

La defensa de Alex Saab, en cabeza del abogado Luigi Giuliano, le salió al paso a las noticias de una supuesta condena en contra del otrora mano derecha del chavismo, investigado y capturado por un presunto lavado de activos.

Advierte el abogado que su cliente en Italia, donde supuestamente se dio la condena, llegó a un acuerdo con la justicia de ese país para cesar el procedimiento judicial, sin la necesidad de aceptar responsabilidad. En otras palabras, acordar sin condenar.

“La decisión de acogerse a este procedimiento alternativo fue adoptada sin que los imputados se reconocieran culpables ni responsables de las imputaciones que les habían sido formuladas y que siempre fueron contestadas. Al no haberse celebrado juicio, no existió una sentencia penal derivada de una valoración de pruebas ni de una declaración judicial de culpabilidad”, dijo Luigi Giuliano, abogado de Saab en Italia.

Advirtió el abogado que Saab y su esposa se acogieron a una figura legal que en Italia se conoce como “patteggiamento” y que, de acuerdo al derecho penal italiano, busca reducir un desgaste para la justicia y cerrar el proceso ante la “ausencia de elementos de prueba”. Un detalle ciertamente confuso cuando se compara con los procedimientos legales en Colombia.

“Se trató de un acuerdo procesal y no de un pronunciamiento condenatorio, motivado por la notoria duración de los tiempos de la justicia penal italiana, por la voluntad de evitar un proceso prolongado. Al no haberse celebrado juicio, no existió una sentencia penal derivada de una valoración de pruebas ni de una declaración judicial de culpabilidad”, dijo el abogado.

Explicó el abogado que la firma del acuerdo no implica, por añadidura, reconocer o aceptar cargos. Es simplemente una fórmula para acortar tiempo y terminar procesos con rapidez. Una dinámica judicial que faculta a las autoridades a cerrar los expedientes aun sin la obligación de hallar responsabilidades de quienes están procesados.

“En ningún momento se impuso ni existió una pena de prisión efectiva. Las referencias a una supuesta “pena” que algunos medios han difundido se refieren únicamente a un marco teórico previsto por la ley en caso de juicio, el cual nunca tuvo lugar y, por tanto, carece de existencia jurídica real”, advirtió el abogado de Saab.

El acuerdo resulta por demás confuso, teniendo en cuenta que en Colombia no hay posibilidad de firmar un acuerdo con la justicia sin la carga de responsabilidad que implica. Son acuerdos con aceptación de cargos, pero en el caso de Saab el asunto, de acuerdo con su abogado, no ocurrió así.

Informes de la prensa italiana advertían que el llamado testaferro de Nicolás Maduro fue condenado Foto: afp

“Mis representados mantienen plenamente su presunción de inocencia y jamás han sido declarados culpables por autoridad judicial alguna”, dijo el defensor.