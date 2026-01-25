Vicky Dávila arremete contra Álex Saab por opinar sobre las elecciones en Colombia y le advierte: “Lo voy a pedir en extradición, usted va a pagar”

Vicky Dávila, candidata presidencial, criticó a Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, por sus opiniones frente a las elecciones en Colombia a través de sus redes sociales.

La aspirante de la Gran Consulta de Colombia expresó estar “muy preocupada” por la posible intervención de Saab en la contienda de mediados de este año.

“Aquí no queremos que Álex Saab, con toda su porquería, meta las narices en las elecciones. Bajo ninguna circunstancia y mucho menos con su plata podrida de la corrupción”, manifestó.

"Aquí no se nos puede olvidar todo el círculo de corrupción y de criminalidad del cual ha participado Álex Saab. Sepa que siendo presidente pediremos su extradición. No le tengo miedo": Vicky Dávila. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/tzhHT2aNBI — Revista Semana (@RevistaSemana) January 25, 2026

Y reiteró que piensa pedirlo en extradición, con el fin de que responda por los procesos pendientes en Colombia.

“Yo, como presidente de Colombia, voy a hacer hasta lo último para que sus procesos en nuestro país no se queden en la impunidad. A mí me causa mucha curiosidad la manera como él ha podido echarles tierrita a varios de esos procesos. No se nos olvida que cuando le dictaron una orden de captura, se voló. Le chivearon y se voló”, sostuvo.

Agregó que piensa traerlo a “La Picota, a La Modelo, a una cárcel común y corriente, para que no tenga beneficios, para que pague como deben pagar los corruptos”.

Además, la candidata del Movimiento Valientes pidió no olvidar que hizo su fortuna “a punta de los más pobres” en Venezuela.

“Mientras los venezolanos morían de hambre, él les metía comida podrida en los Clap. Eso no se nos puede olvidar”, dijo.

Y finalmente le habló directamente al señalado testaferro de Maduro: “Sepa que, siendo presidente, pediremos su extradición, para que venga y responda en una cárcel normal por todos sus delitos. No le tengo miedo”.