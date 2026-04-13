Entrevista de Vicky Dávila con Abelardo de la Espriella bate récord de audiencia digital en SEMANA

La entrevista de la periodista Vicky Dávila con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella ha sido, por ahora, la de mayor audiencia digital en SEMANA hecha a un aspirante a la Casa de Nariño en 2026.

Tan solo en YouTube, y con 15 horas de publicado, cuenta con 189.000 reproducciones. En las redes sociales de SEMANA llegó a conectar a más de 80.000 personas en tiempo real y su alto nivel de reproducciones se mantiene.

Las 10 frases más reveladoras de Abelardo de la Espriella en su entrevista con Vicky Dávila en SEMANA

La entrevista también cuenta con más de 100.000 reproducciones en X; 700.000 reproducciones en Facebook, 1.500.000 en TikTok y más de 750.000 reproducciones en Instagram.

Además de sus reproducciones en YouTube, también ha alcanzado en esta plataforma, por ahora, 395.996 impresiones. Y las URL generadas con dicha entrevista también están entre las más vistas de nuestro sitio.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor (a) asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.