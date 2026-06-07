Exclusivo: la millonaria sanción contra Álex Saab y sus empresas en Colombia

En un soplo cambió de la noche a la mañana la suerte del millonario y poderoso empresario barranquillero Álex Naim Sabb Moran. El llamado testaferro del régimen de Nicolás Maduro empezó a ser tocado por la mano de la justicia colombiana que, tras un extenso proceso, le impuso una drástica sanción.

Acusan formalmente a Álex Saab de lavado de dinero en una corte de Miami: quedará detenido sin posibilidad de fianza

SEMANA revela en exclusiva la decisión que revivió el extenso y complejo proceso contra Saab por actividades relacionadas con el lavado de activos y enriquecimiento ilícito mediante una de sus empresas dedicadas, en el papel, a la exportación e importación de textiles.

El juzgado segundo civil del circuito de ejecución de sentencias de Barranquilla aceptó las peticiones elevadas en contra de la empresa Jacadi de Colombia S.A. cuyos principales representantes eran Alex Saab y su exesposa Cyntia Eugenia Ceratin Ospina.

Primeras imágenes de Alex Saab tras aterrizar en Miami en la noche de este sábado 16 de mayo de 2026 Foto: Captura de Pantalla - Agustín Antonetti

En la decisión, conocida en su totalidad por SEMANA, se ordena el “embargo y secuestro de los dineros que tengan o llegaren a tener en cuentas corrientes y/o de ahorros o cualquier título que tengan los demandados Jacadi de Colombia”.

La decisión no queda ahí. También se ordena revisar las cuentas de las empresas Shatex S.A. (mencionada varias veces en el proceso contra Saab por lavado de activos y enriquecimiento ilícito); además de CDT’S, el Banco Mundo Mujer y la plataforma Nequi.

Es decir, se le quita cualquier espacio de maniobra para mover los dineros de estas empresas.

En total, el juzgado ordenó el embargo inmediato de 1.478 millones de pesos de las mencionadas cuentas bancarias de la pareja. “Consignar los dineros retenidos en la cuenta de Depósitos Judiciales del Banco Agrario de Colombia a órdenes de la Oficina de Ejecuciones Civil del Circuito”.

Delcy Rodríguez defendió la deportación de Álex Saab a Estados Unidos y aseguró que es por el “interés” de Venezuela

Para el despacho judicial, las solicitudes elevadas por la parte demandada sobre “nuevas medidas cautelares” eran procedentes con el fin de resarcir de una vez por todas los daños causados con las acciones financieras y contables realizadas por la empresa del binomio Saab-Certain.

Saab pasó de gozar el beneplácito del régimen que lo llenó de un poder absoluto en el Ministerio de Industrias y Producción y fue marginado por el nuevo gobierno en cabeza de Delcy Rodríguez.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, defendió la deportación de Álex Saab a Estados Unidos y aseguró que la decisión obedece al “interés de Venezuela”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/kvIMYziHeK — Revista Semana (@RevistaSemana) May 18, 2026

“Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre los EE. UU. y Alex Saab”, manifestó públicamente Rodríguez, poco tiempo después de estampar su firma en el documento que envió, nuevamente, a Saab a una cárcel en Estados Unidos.

Los nuevos cargos contra Saab

Los cargos reseñados en el indictment contra Saab tienen relación directa con los Clap, las cajas de productos vencidos, de baja calidad y poco valor nutricional con los que el Gobierno de Maduro buscaba alimentar a una población cada vez más hundida en la miseria.

“El mismo régimen que entrega a Alex Saab es el que me ha perseguido a mí por haberlo investigado”

Saab recibió los lucrativos contratos para la importación de alimentos.

En la acusación se señala que Saab sobornó a funcionarios públicos venezolanos para resultar beneficiado. Esos nombres no aparecen mencionados.

Alex Saab tenía vínculos con agencias de Estados Unidos, según hermano de Delcy Rodríguez

“Saab está acusado de conspirar con terceros para tergiversar fraudulentamente la naturaleza y el origen de los suministros de alimentos, lo que incluyó documentar falsamente importaciones provenientes de Colombia y México”, enfatiza la acusación. Estos hechos se presentaron entre 2015 y 2019.

Saab deberá definir si se convierte en testigo contra Nicolás Maduro.