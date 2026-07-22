Alex Saab se declara no culpable y la justicia de EE. UU. modifica el curso de su proceso

El empresario colombiano Alex Saab se declaró no culpable de los cargos por presunto lavado de dinero que enfrenta en Estados Unidos, según quedó registrado ante la Corte del Distrito Sur de Florida, donde avanza el proceso judicial en su contra.

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Con esa decisión, el tribunal autorizó que el empresario continúe esta etapa del caso a través de sus abogados, sin la obligación de presentarse personalmente ante un juez. Como consecuencia, también dejó sin efecto la audiencia prevista para el próximo 24 de julio.

La medida respondió a una solicitud presentada por la defensa de Saab, quien durante años fue considerado uno de los principales aliados de Nicolás Maduro.

La petición buscaba eximirlo de comparecer físicamente ante la corte y fue aceptada por el tribunal, según consta en un documento divulgado en redes sociales. En ese mismo expediente también quedó cancelado el reporte de abogados programado para esta fase del proceso.

Neil M. Schuster y Joseph M. Schuster asumieron la representación permanente del empresario ante la Corte del Distrito Sur de Florida. En la notificación presentada por ambos abogados también quedó consignada la declaración de no culpabilidad frente a los cargos formulados por las autoridades estadounidenses.

La decisión adoptada por el tribunal modifica el procedimiento con el que continuará el caso, pero no supone un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de Saab ni anticipa el resultado del proceso. El expediente seguirá su trámite en la jurisdicción federal del Distrito Sur de Florida.

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El caso volvió a activarse en 2026, cuando Saab fue deportado a Estados Unidos el 16 de mayo por el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.

No obstante, esta no fue la primera vez que enfrentó un proceso judicial en ese país. En junio de 2020 fue detenido en Cabo Verde y, un año después, extraditado a territorio estadounidense para responder por cargos relacionados con una red de lavado de dinero.

Alex Saab es señalado por Estados Unidos como uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro. Foto: AP

En 2023 recuperó la libertad tras una decisión del gobierno de Joe Biden y regresó a Venezuela como parte de un intercambio diplomático de prisioneros entre Washington y Caracas.

Una vez regresó a Venezuela, Saab pasó a integrar el gobierno de Nicolás Maduro. En enero de 2024 asumió la presidencia del Centro Internacional de Inversiones Productivas y, meses más tarde, en octubre, fue designado ministro de Industria.

Su paso por el gabinete concluyó el 17 de enero de 2026, cuando el Ejecutivo venezolano fusionó esa cartera con el Ministerio de Comercio como parte de una reestructuración administrativa.

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Meses después, en mayo de 2026, las autoridades venezolanas anunciaron su deportación a Estados Unidos, al sostener que se trataba de un ciudadano colombiano requerido por la justicia de ese país. A partir de ese momento, el expediente retomó su curso ante la Corte del Distrito Sur de Florida.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Saab habría participado en un esquema que permitió transferir más de 350 millones de dólares a cuentas bancarias en el exterior mediante operaciones financieras ilícitas.