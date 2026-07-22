Nueva audiencia de Nicolás Maduro: juez define fecha de inicio del juicio contra el exmandatario

El dictador depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció este miércoles 22 de julio ante un tribunal de Nueva York en su tercera audiencia desde que el Ejército estadounidense lo capturó en enero.

El exmandatario de 63 años y su esposa Cilia Flores se encuentran en una cárcel de Brooklyn desde esa operación militar, a la espera de juicio por narcotráfico y otros cargos.

Militares estadounidenses capturaron a la pareja en Caracas el 3 de enero, en una operación relámpago que combinó fuerzas navales, aéreas y terrestres para derrocar a Maduro, quien gobernó Venezuela desde 2013.

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Según se ha reportado, Maduro entró a la sala del tribunal en Manhattan junto a Flores. El exdictador iba vestido con un uniforme de prisión color caqui y zapatillas deportivas, como se le vio en las otras dos audiencias. Además, se supo que estaba sin esposas y que saludó a los abogados y a otras personas de la corte con la mano.

Agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos escoltan la caravana que, se cree, transportaba a Nicolás Maduro y Cilia Flores. Foto: AP Photo/Adam Gray

Dentro de la audiencia, el juez Alvin Hellerstein fijó el 1.° de junio de 2027 como la fecha de inicio del juicio contra Maduro. Con esto, acepta la fecha acordada entre la fiscalía estadounidense y la defensa del exdictador.

Según lo reportado, la audiencia de este miércoles contra Maduro duró tan solo 18 minutos. La única medida importante tomada fue el establecimiento de la fecha del juicio por los cargos de narcotráfico y posesión de armas ilegales.

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El caso del exmandatario venezolano ha estado plagado de polémicas. Tras una disputa con Caracas, Washington permitió en abril que Venezuela pagara la defensa legal de Maduro y Flores, algo que antes estaba prohibido por las sanciones estadounidenses.

Nicolás Maduro, Cilia Flores y su abogado Barry Pollack durante su segunda audiencia. Foto: AP

Además, el abogado defensor de Maduro, Barry Pollack, ha señalado en varias ocasiones que busca desestimar el caso contra el exmandatario venezolano basándose en que el líder chavista debería contar con inmunidad, atribuyéndole su calidad como jefe de un Estado soberano, a pesar de que Estados Unidos no lo reconoce como tal.

Maduro y su esposa trataron de que sus casos fueran desestimados alegando que bloquear la financiación violaba el derecho, consagrado en la Constitución estadounidense, a contar con un abogado de libre elección.

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El exdictador se autodenomina “prisionero de guerra” y se ha declarado no culpable de los cuatro cargos que enfrenta: conspiración de “narcoterrorismo”, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.