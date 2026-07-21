Revelan la fecha de la nueva audiencia en el caso contra Nicolás Maduro en Nueva York

El juez de la Corte Federal de Nueva York, Alvin Hellrstein, aseguró que este miércoles 22 de julio se llevará a cabo una nueva comparecencia del exdictador venezolano Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos el 3 de enero de 2026.

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La audiencia tendrá como objetivo dar seguimiento al proceso judicial contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes deben acercarse a la corte para responder por cargos de conspiración por terrorismo, narcotráfico y otros delitos federales.

Se espera que durante la audiencia el juez dé a conocer a las defensas de los dos exdirigentes del régimen venezolano las nuevas evidencias incorporadas por la Fiscalía de Estados Unidos.

El 3 de enero de 2026, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, en los edificios del régimen la bandera fue izada a media asta. Foto: GETTY IMAGES

Así lo indicó el abogado Nizar El Fakih, quien ha seguido de cerca el proceso judicial abierto tras la captura.

El pasado 1.° de julio, las familias de cinco jóvenes asesinados en Venezuela demandaron a Maduro en un tribunal de Estados Unidos, acusándolo de ordenar ejecuciones extrajudiciales como parte de un patrón más amplio de violencia estatal.

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La demanda de 44 páginas, presentada el martes, afirma que Maduro ordenó a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) ejecutar a los hombres entre 2017 y 2020.

La querella indica que las víctimas son parte de miles de personas asesinadas bajo el mando de Maduro por unidades entre las que se incluyen las FAES, que se disolvieron en 2021 tras denuncias de abusos, incluso por parte de Naciones Unidas.

La audiencia buscará dar seguimiento al proceso judicial contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Foto: AP

Maduro está en una cárcel de Nueva York a la espera de juicio por cargos penales de narcotráfico, después de que el ejército estadounidense lo derrocara en una operación en Venezuela en enero.

Durante su presidencia, de 2013 a 2026, fue reiteradamente acusado de usar la represión para aferrarse al poder.

La demanda civil, presentada ante un tribunal federal en Brooklyn, sostiene que los asesinatos de los cinco jóvenes siguieron un patrón conocido de ejecuciones extrajudiciales bajo el gobierno de Maduro.

En su caso penal, en el que está acusado junto con su esposa Cilia Flores, Maduro se ha declarado “prisionero de guerra”.

A Nicolás Maduro lo acusan de ordenar ejecuciones extrajudiciales como parte de un patrón más amplio de violencia estatal. Foto: Truth/Donald Trump

Maduro se ha declarado no culpable de los cargos que enfrenta, entre otros conspiración para la importación de cocaína y posesión de armas.