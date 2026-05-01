Nicolás Maduro sorprende con nuevo mensaje desde la prisión en Nueva York: “Nosotros desde aquí, ustedes desde allá”

La red social del dictador venezolano, Nicolás Maduro, publicó un mensaje, supuestamente emitido desde la prisión en Nueva York, haciendo referencia a la celebración del día del trabajador en Venezuela.

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“Compatriotas, trabajadores y trabajadoras de Venezuela, en este 1ro de Mayo quiero dejarles, con claridad y con el corazón, cinco tareas fundamentales para la clase obrera y para toda la Patria”, comienza.

“Avanzar con fe por encima de las limitaciones, confiando en la fuerza propia y con esfuerzo unitario de la clase obrera y todo el país, consolidar el proceso de renovación y crecimiento de las fuerzas de los trabajadores iniciado el año pasado y garantizar como clase obrera el proceso de paz, reconciliación y unión nacional como ejercicio de soberanía y reencuentro nacional”, dice el mensaje.

¡Trabajadoras y Trabajadores de Venezuela! Sigamos en peregrinación sagrada. ¡Unidos Venceremos! pic.twitter.com/SyBQpyauab — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 1, 2026

Por otro lado, asegura sentirse orgulloso de hacer parte de la clase obrera: “Me siento orgulloso de ser parte de la poderosa clase obrera venezolana que debe ser protagonista de la nueva historia que está construyendo nuestra Patria”.

Maduro, quien se encuentra detenido en una prisión de máxima seguridad en Nueva York, mencionó también a su esposa, Cilia Flores, y aseguró que seguirán “en peregrinación sagrada”.

“Cilia y yo agradecemos la inmensa solidaridad expresada diariamente, con perseverancia, en todos los centros de trabajo por los trabajadores de toda Venezuela y nuestros países hermanos del mundo”, dijo.

El 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, en los edificios del régimen la bandera fue izada a media asta. Foto: GETTY IMAGES

Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026 en Caracas durante un operativo ejecutado por autoridades estadounidenses, y posteriormente trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales relacionados con narcotráfico, narcoterrorismo y conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos.

Junto a él también fue detenida su esposa, Cilia Flores. Ambos se declararon no culpables durante su primera comparecencia ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

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El proceso judicial ha generado una fuerte repercusión internacional debido a las implicaciones políticas y diplomáticas del caso.

La Fiscalía estadounidense sostiene que Maduro dirigió operaciones vinculadas al denominado Cartel de los Soles, organización señalada de coordinar envíos de droga hacia territorio estadounidense.

Por su parte, la defensa argumenta que el caso tiene motivaciones políticas y ha solicitado la desestimación de algunos cargos.

Actualmente, Maduro permanece detenido en una prisión federal de Brooklyn mientras avanzan las audiencias preliminares.

Nicolás Maduro está detenido en una prisión federal de Nueva York Foto: AFP

La audiencia más reciente se realizó el 26 de marzo de 2026, bajo supervisión del juez Alvin Hellerstein, quien mantiene abierto el proceso.

Aunque todavía no existe una fecha definitiva para la sentencia, medios y analistas judiciales indican que el juicio principal podría extenderse durante varios meses e incluso años.