Estados Unidos y Venezuela reanudan la ruta Miami-Caracas tras siete años de suspensión

La normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela dio un nuevo paso el jueves con el despegue del primer vuelo comercial directo entre ambos países en siete años.

Ejecutivos, representantes del Gobierno estadounidense y una multitud de periodistas se encontraban a bordo del vuelo 3599 de Envoy Air, filial de la compañía American Airlines, que despegó de Miami rumbo a Caracas con un ligero retraso, a las 10:26 a.m. locales.

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Está previsto que el avión aterrice en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía a las 13:36 locales. Después del derrocamiento de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense en enero, Washington acordó con la presidenta interina Delcy Rodríguez restablecer las relaciones diplomáticas, rotas en 2019.

Un vuelo comercial estadounidense aterriza en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela. Foto: AP

La embajada estadounidense en Caracas reanudó sus actividades a finales de marzo, mientras que Venezuela volvió a tomar posesión de su representación en Washington.

El presidente estadounidense, Donald Trump, está flexibilizando gradualmente las sanciones contra Venezuela. Caracas, por su parte, reformó sus leyes de hidrocarburos y de minas para abrir espacio al capital privado, en un país que posee las mayores reservas de petróleo del mundo.

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Sin embargo, el Departamento de Estado desaconseja a los ciudadanos estadounidenses viajar a Venezuela, país clasificado en el nivel 3 en una escala de 4, “debido a los riesgos relacionados con la delincuencia, los secuestros, el terrorismo y la insuficiencia de las infraestructuras sanitarias”, según el último aviso de viaje, con fecha 19 de marzo.

El capitán Ric Wilson ondea una bandera venezolana desde la ventanilla de la cabina mientras se prepara para pilotar el vuelo AA3599 de American Airlines, el primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela. Foto: AP

Un vuelo diario

American Airlines tiene previsto operar con aviones comerciales Embraer 175 entre Miami y Caracas mediante Envoy Air. Al inicio habrá un vuelo diario de ida y vuelta, y está previsto un segundo vuelo al día a partir del 21 de mayo, según la compañía.

Miami y sus alrededores albergan una importante comunidad de la diáspora venezolana. Envoy Air presentó el 13 de febrero una solicitud para reanudar las conexiones entre Miami y Caracas, que fue aprobada por el gobierno estadounidense en marzo. La autorización, que también prevé vuelos a la ciudad de Maracaibo, tiene una duración de dos años.

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American Airlines inició sus conexiones con Venezuela en 1987 y afirmaba ser la mayor aerolínea estadounidense que operaba en este país antes de la suspensión de los vuelos en 2019.

Para conmemorar el acontecimiento, medios de comunicación y representantes de los departamentos de Estado y de Transporte, de la ciudad de Miami y de las aerolíneas, así como el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Félix Plasencia, fueron invitados el jueves por la mañana a la puerta de embarque D55.

*Con información de AFP.