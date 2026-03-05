Estados Unidos y Venezuela restablecerán sus relaciones diplomáticas

Washington restablecerá las relaciones diplomáticas con Venezuela, informó este jueves 5 de marzo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en una señal de deshielo tras la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense en enero.

“Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

“Nuestro compromiso está orientado a ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso por etapas que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”, añadió.

El anuncio se da tras un encuentro, este mismo día, entre la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum.

Venezuela ha prometido condiciones seguras para las empresas mineras extranjeras interesadas en invertir en el país, según declaró el secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, el 5 de marzo durante su visita.

Burgum, miembro del gabinete del presidente Donald Trump, afirmó haber recibido garantías de Caracas de que el gobierno garantizaría su seguridad, y añadió que Venezuela superaría sus objetivos de producción de petróleo y gas en 2026.

Maduro rompió las relaciones en 2019, luego de que Washington desconociera su primera reelección y apoyara un fracasado proyecto de gobierno paralelo encabezado por Juan Guaidó.

Con la caída del gobernante el 3 de enero, su vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder y alineó el gobierno a los intereses de Trump: le cedió control del petróleo y reformó la ley petrolera para dar apertura a capitales privados en el sector. Trump la ha felicitado por su trabajo.

Rodríguez ha recibido en menos de un mes a dos integrantes del gabinete. El secretario del Interior, Doug Burgum, cerró el jueves una visita de dos días, que siguió a la del secretario de Energía, Chris Wright, el 11 de febrero. Burgum calificó de “fantásticamente positivo” el balance de su visita, que antecedió al comunicado del Departamento de Estado.

Estados Unidos tampoco reconoció la segunda reelección de Maduro en 2024, blanco de denuncias de fraude por parte de la oposición. La embajada estadounidense opera en Caracas desde hace un mes, después de permanecer varios años cerrada. Los asuntos sobre Venezuela se manejaban en Bogotá.

La gira Burgum se enfocó en el tema energético y de minería. El secretario es además responsable del Consejo de Dominio Energético de Estados Unidos. Venezuela es un país rico en minerales como oro, diamante, bauxita y coltán. La actividad está concentrada en un territorio de 112.000 km2 bautizado como Arco Minero, con alta presencia de bandas criminales y guerrilleros.

Burgum aseguró que recibió “garantías” de seguridad por parte del gobierno para cualquier empresa que opere en la zona. Rodríguez impulsa también una reforma a la ley de minería en línea con la nueva ley de Hidrocarburos, que reduce el control estatal sobre la industria, cuya nacionalización de 1976 fue profundizada por Hugo Chávez, el presidente fallecido hace 13 años este jueves.

“Ha habido más cambios positivos para el pueblo de Venezuela en los últimos dos meses que quizás en los últimos 20 años, y eso es un mérito del liderazgo que hay aquí”, indicó Burgum.

Burgum acompañó más temprano a Rodríguez a la firma de acuerdos entre la estatal venezolana Pdvsa y la británica Shell, los primeros públicamente anunciados bajo el amparo de la nueva ley. “Los pasos que estamos dando demuestran la buena voluntad de construir esta agenda de cooperación en el área energética y de minería y que permita estrechar las relaciones entre nuestros dos países”, dijo la presidenta en el acto transmitido por la TV estatal.

El petróleo y oro de Venezuela están bajo embargo estadounidense desde 2019. Las multinacionales que operan en el país reciben un permiso especial en Washington.

“Cualesquiera que sean las metas que se hayan fijado para 2026 en cuanto a la producción de petróleo y gas, estoy seguro de que Venezuela las va a superar”, dijo el secretario a periodistas en el aeropuerto que sirve a Caracas antes de partir.

Con información de AFP.