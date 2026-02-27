Mundo

¿Quién es Eric Slover, el piloto que ayudó a capturar a Maduro y fue homenajeado por Trump?

El militar, con más de 20 años de experiencia, ha tenido otros importantes reconocimientos por su trayectoria en el campo de batalla.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
27 de febrero de 2026, 12:04 p. m.
El suboficial mayor Eric Slover recibe la medalla de honor del Congreso durante el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente estadounidense Donald Trump
El suboficial mayor Eric Slover recibe la medalla de honor del Congreso durante el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente estadounidense Donald Trump Foto: Getty Images

Donald Trump le otorgó la Medalla de Honor, su máxima condecoración militar, al suboficial del Ejército Eric Slover por su papel como piloto durante la operación del 3 de enero que resultó en la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, informaron medios internacionales y fuentes oficiales.

Slover, de 45 años y con más de 20 años de servicio en las fuerzas armadas, pilotaba un helicóptero MH-47 Chinook en el 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales (Airborne), conocido como los Night Stalkers, cuando la aeronave se acercó a la instalación militar en Caracas donde se efectuó el asalto que llevó a la detención de Maduro.

Nicolás Maduro y su defensa desatan batalla legal en Estados Unidos: piden anular su caso por narcotráfico

Durante la aproximación al objetivo, el helicóptero recibió fuego enemigo. El piloto fue alcanzado por múltiples disparos en la pierna y la cadera, pero mantuvo el control de la nave lo suficiente para completar la misión, lo que permitió que las fuerzas especiales desembarcaran y continuaran la operación sin que el helicóptero sufriera daño catastrófico, según el relato presidencial ofrecido durante la ceremonia de condecoración.

Donald Trump y Eric Slover.
Donald Trump y Eric Slover. Foto: AFP

El presidente Donald Trump le impuso la Medalla de Honor el 24 de febrero durante su discurso sobre el Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio de Estados Unidos. Trump calificó a Slover como pieza clave de lo que describió como una operación “muy peligrosa”. El piloto recibió una ovación de pie cuando subió al estrado junto a su esposa, apoyándose en un andador mientras se recupera de sus heridas.

Estados Unidos

Hillary Clinton niega vínculos con Jeffrey Epstein; su testimonio sacude a Washington

Mundo

Donald Trump sugiere una posible “toma de control amistosa” de Estados Unidos en Cuba

Estados Unidos

Las polémicas palabras de Bill Clinton en su declaración ante el Congreso por el caso Epstein

Mundo

Estados Unidos recomendó a su personal abandonar Irán, en medio de tensiones militares en Medio Oriente

Mundo

Nicolás Maduro y su defensa desatan batalla legal en Estados Unidos: piden anular su caso por narcotráfico

Mundo

Venezuela suspende 19 contratos petroleros firmados durante el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuáles son las razones?

Mundo

Pakistán declara “guerra abierta” a Afganistán y bombardea Kabul tras meses de ataques mutuos; crece la tensión entre dos países

Mundo

Marco Rubio habla del futuro de Venezuela y explica qué se necesita para realizar elecciones

Mundo

Nicolás Maduro se quedaría sin defensa: sanciones de EE. UU. le impedirían pagar abogados y pondrían en jaque su juicio por narcoterrorismo

Mundo

Los funcionarios del régimen chavista que han salido del poder durante el mandato de Delcy Rodríguez en Venezuela

“El éxito de toda la misión y las vidas de sus compañeros guerreros dependieron de la capacidad de Eric para soportar un dolor punzante”, dijo Trump en esa ceremonia.

Revelan cómo fueron los últimos días de Nicolás Maduro en el poder: dudaba de Delcy Rodríguez y de las amenazas de Donald Trump

Según registros públicos y fuentes oficiales, Slover se alistó en el Ejército en 2005 y ha servido en unidades de élite durante más de dos décadas. Su trayectoria incluye múltiples condecoraciones previas: dos Distinguished Flying Cross, varias Bronze Star y Purple Heart por acciones pasadas, en particular durante despliegues en conflictos como la guerra en Afganistán.

El suboficial Eric Slover, herido durante la redada para secuestrar a Nicolás Maduro en Venezuela, recibe la Medalla de Honor del Congreso durante el discurso sobre el Estado de la Unión.
El suboficial Eric Slover, herido durante la redada para secuestrar a Nicolás Maduro en Venezuela, recibe la Medalla de Honor del Congreso durante el discurso sobre el Estado de la Unión. Foto: AFP

Durante su despliegue en Afganistán en noviembre de 2009, en la provincia de Badghis, Slover participó en una misión de evacuación médica que se tornó extremadamente peligrosa cuando un cohete perforó el helicóptero que pilotaba. A pesar del impacto, el artefacto no explotó y Slover logró completar el vuelo.

Tras aterrizar, fue el primero en bajar para coordinar la atención a los heridos y asegurar el helicóptero hasta que llegaron especialistas en desactivación de explosivos. Dicha operación es considerada como una de las más claves de dicho desembarco.

Más de Mundo

Hillary Clinton negó conocer a Jeffrey Epstein

Hillary Clinton niega vínculos con Jeffrey Epstein; su testimonio sacude a Washington

Donald Trump y la bandera de Cuba

Donald Trump sugiere una posible “toma de control amistosa” de Estados Unidos en Cuba

Bill Clinton y Jeffrey Epstein

Las polémicas palabras de Bill Clinton en su declaración ante el Congreso por el caso Epstein

.

Estados Unidos recomendó a su personal abandonar Irán, en medio de tensiones militares en Medio Oriente

Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro y su defensa desatan batalla legal en Estados Unidos: piden anular su caso por narcotráfico

Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro

Venezuela suspende 19 contratos petroleros firmados durante el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuáles son las razones?

x

Pakistán declara “guerra abierta” a Afganistán y bombardea Kabul tras meses de ataques mutuos; crece la tensión entre dos países

Gustavo Petro + Daniel Noboa frontera Colombia y Ecuador

Aranceles entre Colombia y Ecuador golpean la economía: Comunidad Andina lanza alerta y exige diálogo urgente

Paramount contraataca a Netflix

Paramount tendría el camino despejado para la compra de Warner Bros tras la renuncia de Netflix a igualar la oferta

Noticias Destacadas