Donald Trump se reunirá con las fuerzas especiales que lograron la captura de Nicolás Maduro

Después de más de 30 días de la operación del ejército norteamericano que llevó a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, la Casa Blanca hizo un sorpresivo anuncio sobre los militares que llevaron a cabo la operación.

La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump viajará el próximo viernes a Fort Bragg, base militar en Carolina del Norte, para reunirse con las fuerzas especiales que lograron la extracción del dictador Nicolás Maduro en Caracas.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló en una comparecencia ante la prensa que el presidente y la primera dama, Melania Trump, se desplazarán a una base militar de Estados Unidos con el propósito de rendir homenaje a los efectivos y a sus familias por la función que cumplieron en esta operación, calificada por Washington como un logro tanto estratégico como operativo.

El despliegue, ejecutado en la madrugada del 3 de enero de 2026, involucró a unidades de fuerzas especiales estadounidenses que capturaron al entonces mandatario venezolano Nicolás Maduro y lo sacaron del territorio nacional. Se trató de una acción sin precedentes en la relación bilateral entre Estados Unidos y Venezuela, con efectos significativos en el escenario geopolítico regional e internacional.

En días recientes, Trump ha resaltado públicamente el desempeño de los cuerpos militares que participaron y afirmó que el encuentro en Fort Bragg tendrá como objetivo “honrar a los heroicos miembros” de las fuerzas especiales, así como reconocer el sacrificio realizado durante la misión.

La fuerza élite que capturó a Nicolás Maduro también estuvo tras Pablo Escobar y otros grandes capos de todo el mundo

Leavitt añadió que tanto el presidente como la primera dama esperan con especial interés esta reunión con los familiares, entendida como una muestra de gratitud a nivel nacional.

La Delta Force, cuyo nombre oficial es1st Special Forces Operational Detachment–Delta (1st SFOD-D),es una unidad del Ejército de Estados Unidos especializada en contraterrorismo, rescate de rehenes, redadas de acción directa, recopilación de inteligencia y guerra irregular.

Para asegurar el éxito en la residencia fortificada de Maduro, unidades de élite como la Fuerza Delta del Ejército de EE. UU. construyeron un modelo a escala real del inmueble, lo que les permitió realizar ensayos detallados sobre las tácticas de incursión.

Delta Force fue la encargada de capturar a Nicolás Maduro

La detención de Maduro fue posible gracias a una operación encubierta de la CIA iniciada en agosto, cuando un reducido grupo de agentes fue enviado para observar detalladamente sus hábitos cotidianos.

De acuerdo con fuentes citadas por Reuters, el seguimiento se apoyó además en la colaboración de un informante ubicado dentro de su entorno más cercano, quien registraba minuciosamente sus desplazamientos y suministraba información precisa para definir el instante clave de la acción.