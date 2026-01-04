CONFIDENCIALES

La Delta Force llevaba un negociador de rehenes del FBI por si Nicolás Maduro se encerraba con su esposa en el cuarto de acero

Una vez estuvieron en el complejo, los agentes de la DEA se demoraron solo cinco minutos en capturar al dictador y su esposa.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
4 de enero de 2026, 1:32 p. m.
Donald Trump contó que Maduro intentó esconderse en un cuarto recubierto de acero.
Donald Trump contó que Maduro intentó esconderse en un cuarto recubierto de acero. Foto: Fotomontaje AFP/ Redes sociales

En su rueda de prensa, el presidente Donald Trump reveló detalles del momento exacto en los agentes norteamericanos capturaron a Nicolás Maduro. Por ejemplo, narró que el dictador intentó huir a un lugar que tenía dentro del complejo recubierto de acero.

“Intentaba llegar a un lugar seguro”, dijo Trump, y añadió: “Era una puerta muy gruesa, muy pesada. Pero no pudo llegar a ella. Llegó a la puerta, pero no pudo cerrarla”.

Los secretos de la operación Absolute Resolve: ‘The New York Times’ revela los asombrosos detalles de la caída de Nicolás Maduro

“Estaba en una casa que parecía más una fortaleza que una casa. Tenía puertas de acero, lo que llaman un espacio de seguridad, rodeado de acero sólido“, había detallado en Fox News.

Este domingo, The New York Times reveló otros detalles desconocidos. Lo primero, la rapidez con que finalmente se logró la captura. “Unos cinco minutos después de entrar al edificio, la Fuerza Delta informó que tenía al señor Maduro bajo custodia”.

Confidenciales

Donald Trump quería capturar a Maduro en Navidad: esta era la fecha original para la operación Absolute Resolve

Confidenciales

Pulgares arriba: la llamativa foto de Nicolás Maduro con los agentes de la DEA. “Happy New Year”, les dijo

Confidenciales

Gobierno Petro da orden a las Fuerzas Militares: primer grado de alistamiento ante captura de Nicolás Maduro

Confidenciales

Cilia Flores: las primeras imágenes de la primera dama de Nicolás Maduro, capturada y esposada, en Estados Unidos

Confidenciales

Salud mental: la Ley que aprobó el Congreso para garantizar la atención integral

Confidenciales

Abelardo de la Espriella arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda tras la captura de Nicolás Maduro: “No es casualidad”

Confidenciales

Nicolás Maduro y su esposa pretendieron huir a una habitación reforzada en acero; esto reveló Trump

Opinión

Doctrina Monroe 2.0: el Gran Reset de las Américas

Mundo

Corea del Norte se pronuncia tras la caída de Nicolás Maduro y envía fuerte mensaje: “Brutal”

Mundo

🔴En vivo | Captura de Nicolás Maduro: migrantes levantan su voz de libertad; así fue el momento en imágenes desde Cúcuta

Donald Trump le apuesta a manejar a control remoto a Venezuela y negociaría con el chavismo, ¿qué pasará con Delcy Rodríguez?

Lo segundo, que todo estaba preparado por si las cosas no salían como estaban previstas. “Los militares estaban acompañados por un negociador de rehenes del FBI, por si el señor Maduro se había encerrado en la habitación segura o se negaba a rendirse. Sin embargo, esas negociaciones resultaron innecesarias. Los agentes de la Fuerza Delta subieron rápidamente a la pareja a los helicópteros. A las 4:29 a. m., hora de Caracas. Maduro y su esposa fueron trasladados al U.S.S. Iwo Jima, un buque de guerra estadounidense en el Caribe, estacionado a unas 100 millas de la costa de Venezuela durante la operación”.

Más de Confidenciales

.

La Delta Force llevaba un negociador de rehenes del FBI por si Nicolás Maduro se encerraba con su esposa en el cuarto de acero

.

Donald Trump quería capturar a Maduro en Navidad: esta era la fecha original para la operación Absolute Resolve

.

Pulgares arriba: la llamativa foto de Nicolás Maduro con los agentes de la DEA. “Happy New Year”, les dijo

Tropas militares de Colombia hacen presencia en inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar.

Gobierno Petro da orden a las Fuerzas Militares: primer grado de alistamiento ante captura de Nicolás Maduro

Estas son las primeras imágenes de Maduro y su esposa en la DEA.

Cilia Flores: las primeras imágenes de la primera dama de Nicolás Maduro, capturada y esposada, en Estados Unidos

Gloria Liliana Rodríguez, representante a la Cámara.

Salud mental: la Ley que aprobó el Congreso para garantizar la atención integral

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que el presidente Gustavo Petro quiere atornillarse en el poder y apelará a “todas las formas de lucha".

Abelardo de la Espriella arremete contra Gustavo Petro e Iván Cepeda tras la captura de Nicolás Maduro: “No es casualidad”

Venezuela

Nicolás Maduro y su esposa pretendieron huir a una habitación reforzada en acero; esto reveló Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un video de Nicolás Maduro.

El video viral de Donald Trump donde aparece Nicolás Maduro desafiando a ir a buscarlo

Nicolás Maduro, Elon Musk y Donald Trump.

Elon Musk reaccionó a captura de Nicolás Maduro y le envió mensaje a Donald Trump: “Victoria para el mundo”

Noticias Destacadas