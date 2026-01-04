La Delta Force llevaba un negociador de rehenes del FBI por si Nicolás Maduro se encerraba con su esposa en el cuarto de acero

En su rueda de prensa, el presidente Donald Trump reveló detalles del momento exacto en los agentes norteamericanos capturaron a Nicolás Maduro. Por ejemplo, narró que el dictador intentó huir a un lugar que tenía dentro del complejo recubierto de acero.

“Intentaba llegar a un lugar seguro”, dijo Trump, y añadió: “Era una puerta muy gruesa, muy pesada. Pero no pudo llegar a ella. Llegó a la puerta, pero no pudo cerrarla”.

“Estaba en una casa que parecía más una fortaleza que una casa. Tenía puertas de acero, lo que llaman un espacio de seguridad, rodeado de acero sólido“, había detallado en Fox News.

Este domingo, The New York Times reveló otros detalles desconocidos. Lo primero, la rapidez con que finalmente se logró la captura. “Unos cinco minutos después de entrar al edificio, la Fuerza Delta informó que tenía al señor Maduro bajo custodia”.

Lo segundo, que todo estaba preparado por si las cosas no salían como estaban previstas. “Los militares estaban acompañados por un negociador de rehenes del FBI, por si el señor Maduro se había encerrado en la habitación segura o se negaba a rendirse. Sin embargo, esas negociaciones resultaron innecesarias. Los agentes de la Fuerza Delta subieron rápidamente a la pareja a los helicópteros. A las 4:29 a. m., hora de Caracas. Maduro y su esposa fueron trasladados al U.S.S. Iwo Jima, un buque de guerra estadounidense en el Caribe, estacionado a unas 100 millas de la costa de Venezuela durante la operación”.