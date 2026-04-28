“Petro, usted está permitiendo que se roben combustible para atender a grupos criminales”: expresidente Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó nuevas acusaciones contra el Gobierno nacional al denunciar un presunto robo masivo de combustibles en el sur del Cesar. Según su declaración, grupos criminales estarían extrayendo ilegalmente cerca de 900.000 barriles de petróleo al año, una cifra que, aseguró, equivale a un día completo de producción.

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Uribe señaló que este combustible estaría siendo utilizado para financiar economías ilícitas, especialmente cultivos de droga en regiones como el Catatumbo. En su declaración, cuestionó directamente al presidente Gustavo Petro y al senador y candidato Iván Cepeda, a quienes acusó de guardar silencio frente a esta situación.

“Petro, no nos eche tanto cuento, que los colombianos saben leer y saben de matemáticas”, afirmó el exmandatario, quien además sostuvo que el actual Gobierno estaría permitiendo el debilitamiento de Ecopetrol.

En su intervención, Uribe defendió su gestión asegurando que durante su administración se logró frenar el robo de combustibles en el país. También advirtió que esta problemática no solo afecta las finanzas de la principal empresa estatal, sino que estaría fortaleciendo estructuras criminales.