“La salud ha empeorado (y con ella el sufrimiento humano) y la corrupción ha sido generalizada y atroz”: Alejandro Gaviria

En la alocución de Gustavo Petro al país este lunes, el presidente Petro iba a hablar de la seguridad, tras la ola de atentados terroristas que se han registrado en el país.

Gustavo Petro anticipa nuevo golpe a la salud: quitará licencia a peores EPS

Sin embargo, en ese espacio, el primer mandatario también habló de otros temas y anunció decisiones de gran calado. El primer mandatario aseguró: “Este Gobierno, a las más malas EPS, les quita la licencia de salud. Nadie sabe que esto existe, no lo hemos hecho hasta ahora, pero debe ser una decisión de la SuperSalud”.

“Se quita la licencia en salud a lo peor que tengamos; no voy a vengarme, pero se quita la licencia de salud, por las razones que sabemos. Las EPS no sirven para mejorar la salud en Colombia si son aseguradoras financieras. Nosotros les ofrecimos que fueran gestoras de salud, pagas por unos servicios, no intermediarias”, agregó en esa intervención.

El presidente defendió su gestión en la salud, pese a los problemas que ha tenido el sector desde que él llegó al poder. Alejandro Gaviria escribió un trino en el que dice: “Pueden mostrar estadísticas espurias y repetir infinitas veces las mismas mentiras y el mismo relato, pero tres verdades son evidentes: la seguridad está en caos, la salud ha empeorado (y con ella el sufrimiento humano) y la corrupción ha sido generalizada y atroz".

Vea la entrevista de Alejandro Gaviria con SEMANA sobre el centro y su libro sobre el fanatismo