Alejandro Gaviria lanza dura pulla a Daniel Quintero: “Ya al final ponen a un payaso menor a justificar el exabrupto”

Daniel Quintero, el nuevo superintendente de Salud, reconoció que las intervenciones del Gobierno Petro han sido un fracaso. “La suerte de esas EPS está echada”, dijo para destacar que no cree que el Gobierno deba entrar a rescatarla, pues no podría asumir sus pasivos.

Alejandro Gaviria habla con SEMANA del centro

“Las EPS hoy intervenidas por el Gobierno son las que entraron en cuidados intensivos muchas veces porque desviaron los recursos de la salud, porque se dedicaron a construir campos de golf, a comprar hoteles y clínicas en otros países con la plata que les daba el Gobierno”, afirmó.

Para Quintero, las intervenciones no han funcionado y eso solo demuestra que se necesita de una reforma a la salud.

El exministro Alejandro Gaviria, quien ha sido una voz crítica frente a la debacle que ha ocasionado en el sistema de salud, hizo una dura reflexión.

“Cuando las intervinieron dijeron que iban a arreglar todos los problemas. Ahora sabemos que ocurrió lo contrario, empeoraron la situación financiera y de atención de manera exponencial”, dijo.

Y para rematar le puso una pulla a Quintero: “Ya al final ponen a un payaso menor a justificar el exabrupto”.

Quintero le contestó con otro trino.

Vea la entrevista de Alejandro Gaviria sobre el centro político y su libro sobre el fanatismo: