El abogado Carlos Mario Salgado Morales, de la firma SPL Salgado & Salgado Abogados, presentó una demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado contra el Decreto 0415 de 2026, expedido por el Gobierno nacional para reglamentar el traslado de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) hacia Colpensiones.

En el documento, el demandante expone las razones por las cuales considera que el acto administrativo debe ser anulado. Una de las principales es que, a su juicio, el Gobierno excedió sus facultades reglamentarias. Según indicó, el decreto “6 al no limitarse a la cumplida ejecución de la ley, sino que introduce una regulación nueva que modifica su contenido material”.

La demanda explica que el decreto desarrolla el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, que regula la oportunidad de traslado entre regímenes pensionales. Sin embargo, el abogado sostiene que la reglamentación altera lo dispuesto por el legislador, al ordenar el traslado anticipado de recursos. En ese sentido, cita que la ley establece que los ahorros “seguirán siendo administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión”.

Otra de las razones expuestas es la presunta falta de competencia del Ejecutivo para introducir este tipo de medidas. En el escrito se afirma que se creó “una obligación no prevista por el legislador, consistente en el traslado anticipado, total e inmediato de los recursos”, lo que, en su criterio, modifica el alcance de la norma legal.

El demandante también argumenta que el decreto incurre en una interpretación errónea de la ley, al imponer el traslado de recursos en un plazo determinado, incluso para afiliados que no han consolidado su derecho pensional.

Con base en estos argumentos, Salgado Morales solicita al Consejo de Estado declarar la nulidad total del decreto o, de forma subsidiaria, anular los apartes que ordenan el traslado de recursos. El alto tribunal deberá decidir sobre la legalidad del acto administrativo en única instancia.