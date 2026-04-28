El representante Luis Alberto Albán, del partido Comunes, y quien tenía el alias de Marcos Calarcá cuando estaba en la guerrilla de las Farc, contó que por ese pasado estuvo retenido unas horas en Brasil en los últimos días.

“La semana pasada fui retenido por más de un día en Brasil por aparecer en una lista que nadie sabe explicar”, contó Albán en el Congreso.

El exmiembro de las Farc recordó que fue firmante del acuerdo de paz de La Habana del 2016 por lo que le pidió al Ministerio de Defensa y a los organismos de seguridad que soliciten que sea sacado de estas listas internacionales que no le permitirían movilizarse libremente. “La paz no puede significar persecución”, dijo.

“Afortunadamente no me devolvieron, que era el objetivo, sino que logré gestionar y estar en el evento”, dijo el congresista de Comunes.

Cabe recordar que a pesar de la firma del acuerdo de paz con esa guerrilla y la amnistía que se les dio tras suscribir el acuerdo, son responsables de múltiples delitos, muchos de ellos, de lesa humanidad.