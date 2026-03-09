Rodrigo Londoño, excomandante Farc, habla de la derrota de su partido: “Nuestra brega por la paz con justicia social no termina”

El líder del partido Comunes, Rodrigo Londoño, reiteró su compromiso con la construcción de paz en Colombia y aseguró que el trabajo por alcanzar una paz con justicia social seguirá siendo una prioridad para su organización política.

A través de un breve pronunciamiento publicado en su cuenta de X, Londoño afirmó que la labor para consolidar ese objetivo no ha terminado y que continuarán impulsando acciones encaminadas a fortalecer el proceso de reconciliación en el país.

“Nuestra brega por la paz con justicia social no termina”, señaló el dirigente político en su mensaje, en el que insistió en la necesidad de mantener los esfuerzos para que ese propósito se materialice en todo el territorio nacional.

El excomandante de las Farc cuestionó el actuar del ELN.

El líder de Comunes también destacó que seguirán “caminando la palabra”, una expresión que ha sido utilizada por distintos sectores vinculados al proceso de paz para referirse al cumplimiento de los compromisos y a la persistencia en la búsqueda de soluciones políticas a los conflictos.

En su declaración, Londoño subrayó que el trabajo será permanente y que la apuesta es que la paz se convierta en una realidad en cada rincón del país, especialmente en las regiones que han sido más golpeadas por décadas de conflicto armado.

Partido Comunes.

El mensaje concluye con una consigna que reafirma la intención de continuar en esa ruta: “¡Venceremos!”, expresó el dirigente, en un llamado a mantener la esperanza en la construcción de una Colombia en paz.