Rodrigo Londoño, Timochenko, desmiente información sobre que volvería a la guerra si la derecha gana las presidenciales: “El odio”

Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, desmintió información que circula en las redes sociales y que apunta a que él y varios hombres de las desaparecidas Farc volverían a la guerra si la derecha gana las elecciones presidenciales en Colombia.

A través de su cuenta oficial de X, Londoño, quien firmó el Acuerdo de Paz con Juan Manuel Santos y ese grupo armado, rechazó las afirmaciones y puso en conocimiento de las autoridades la información que, a su juicio, es falsa.

El excomandante de las Farc, Rodrigo Londoño. Foto: Colprensa

“Desafortunadamente, la política del odio mantiene sus agresiones, estigmatización y desinformación acerca de mi persona y de los y las firmantes del Acuerdo de Paz. Denuncio ante la Fiscalía la propagación de mentiras e injurias de distintos medios”, informó textualmente.

Y divulgó los pantallazos de las publicaciones donde se lee: “Volverán al monte. Timochenko advierte que la derecha en Colombia podría provocar el retorno a la violencia”.

“La divulgación de noticias falsas y calumniosas atenta contra la integridad física y moral de los firmantes del Acuerdo de Paz y viola la sentencia SU-020 de 2022 de la Corte Constitucional en Colombia. Los firmantes del Acuerdo de Paz estamos firmes en la brega por la paz”, recordó el exguerrillero.

Londoño, el abanderado de todos los firmantes de paz, ha mostrado su preocupación por la falta de garantías en materia de seguridad por parte del Estado durante el gobierno de Gustavo Petro para algunos desmovilizados.

Y su nueva preocupación empezó el 8 de marzo pasado cuando Comunes, el partido político que surgió tras la firma del Acuerdo de Paz con Juan Manuel Santos, se quedó sin personería jurídica porque la senadora Sandra Ramírez, exesposa de Manuel Marulanda Vélez, no superó los 10.000 votos en las urnas.

La senadora Sandra Ramírez no regresará al Congreso. Foto: Campaña Sandra Ramírez - API

Durante las últimas dos elecciones al Legislativo, la organización compitió como un partido tradicional, pero tenía aseguradas diez curules en el Congreso gracias al Acuerdo de Paz. Esas garantías excepcionales vencieron en esta contienda y los exguerrilleros tuvieron que buscar sus propios votos.

Aunque Ramírez buscó una coalición con Fuerza Ciudadana, el movimiento del exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, no consiguió el umbral y la personería jurídica desaparecerá.

Rodrigo Londoño (centro) en la JEP Justicia especial Para la Paz. Foto: Alexandra Ruiz

Comunes no logró una posición cómoda en el sistema electoral colombiano. Desde su fundación, participó en dos elecciones legislativas y, en ambos períodos, obtuvo 134.343 votos, según datos de la Registraduría.

Si no fuera por las reglas excepcionales del Acuerdo de Paz, no hubiera tenido vocería en el Senado ni en la Cámara de Representantes.

Con estos resultados, los firmantes de paz podrían sumarse al proyecto de Iván Cepeda, ya sin un partido político, para apoyarlo en la primera vuelta presidencial.