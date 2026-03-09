Martín Santos reacciona a la desaparición de Comunes, partido de los exguerrilleros: “No están ni en el monte ni en el Congreso”

Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, habló de la desaparición del Partido Comunes, la colectividad que fundaron los exguerrilleros de las Farc y que no superó los números en las elecciones de este domingo, 8 de marzo.

Para esta contienda electoral, el movimiento ya no contaba con las diez curules del Congreso aseguradas, ya que en lo pactado en el Acuerdo de Paz se estipuló que esto sería por dos periodos, los cuales ya se terminaron, y por eso Comunes debía competir como las demás colectividades.

Sin embargo, no logró los votos suficientes y saldrá del sistema político colombiano, lo que ha generado muchas reacciones en diferentes sectores.

Martín Santos fue uno de los que habló y, a través de su cuenta de X, respondió a las críticas que se han hecho en los últimos años por cuenta de los lugares que los exguerrilleros tenían en el Congreso.

“De eso se trataba el proceso de paz, de medirse en las urnas en lugar de darse bala. Ya no están ni en el monte ni en el Congreso”, escribió.

El hijo del expresidente sostuvo que con esto se demuestra que no era verdad que el país se le había entregado a la guerrilla.