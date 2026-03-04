Confidenciales

Martín Santos sobre el exsecretariado de las Farc: “Yo sí prefiero verlos participando en política”

El hijo del expresidente Juan Manuel Santos compartió un mensaje a través de redes sociales.

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 9:19 a. m.
Martín Santos.
Martín Santos. Foto: Colprensa

Recientemente, el exsecretariado de las Farc reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el reclutamiento de 18.677 niños y niñas.

Así lo hicieron en una carta que fue firmada por Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y los otros seis integrantes del exsecretariado de las Farc.

“Ni desconocemos ni ponemos en duda la ocurrencia de hechos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado ni de reclutamiento de menores, por lo que no manifestamos ningún condicionamiento del reconocimiento ya expresado”, indicaron en parte del documento de cinco páginas.

Lo anterior ha generado polémica en varios sectores políticos, y quien precisamente se pronunció al respecto fue Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, exmandatario que firmó la paz con las Farc.

“Todos quisiéramos ver al secretariado de las ex-Farc tras las rejas por décadas, pero fue imposible por +60 años. Yo sí prefiero verlos participando en política, cambiando las balas por votos y confesando sus crímenes, en lugar de continuar matando, secuestrando y extorsionando”, dijo Martín Santos en su cuenta de X, esta mañana de miércoles 4 de marzo.

