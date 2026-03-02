Judiciales

Excomandantes del Secretariado de las Farc reconocen, por primera vez, el reclutamiento de 18.000 niños durante el conflicto armado

Los exjefes guerrilleros ofrecieron perdón a las víctimas y a la sociedad por el reclutamiento y utilización de niñas y niños, así como por los tratos crueles, homicidios, y violencias sexuales y reproductivas.

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 10:56 a. m.
Los siete excomandantes del Secretariado de las Farc reconocieron cargos por reclutamiento de menores.
Los siete excomandantes del Secretariado de las Farc reconocieron cargos por reclutamiento de menores. Foto: Alexandra Ruiz

Los siete exintegrantes del Secretariado de las Farc que siguen vinculados al Acuerdo de Paz enviaron una carta a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que reconocieron su participación en el reclutamiento y la utilización de niñas y niños durante el conflicto armado.

La carta, enviada a la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP, fue firmada por Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko; Pastor Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra Rodríguez; y Pablo Catatumbo Torres y Julián Gallo Cubillos (actuales senadores del partido Comunes).

Condenaron a alias Iván Márquez, cabecilla de la Segunda Marquetalia, por el asesinato de militares. ¿Cuántos años?

Estos siete exjefes guerrilleros fueron imputados por la JEP en noviembre de 2024 como máximos responsables dentro del caso 07, que tiene relación con el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.

“Manifestamos que reconocemos de manera clara la ocurrencia de todos los hechos y conductas que nos atribuyen contenidas en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC) del denominado caso 07″, señala uno de los apartes de la misiva de cinco páginas.

Entre enero y octubre de 2025 se han registrado 162 casos de reclutamiento. Durante este periodo, el 45% corresponde a niños, niñas y adolescentes pertenecientes a pueblos indígenas. Foto: AFP / El País.
Entre enero y octubre de 2025 se han registrado 162 casos de reclutamiento. Durante este periodo, el 45% corresponde a niños, niñas y adolescentes pertenecientes a pueblos indígenas. Foto: AFP / El País. Foto: Foto: AFP / El País.

En uno de los puntos clave, los excomandantes de las Farc reseñan que lo manifestado en la carta cierra las intervenciones que se han hecho en años anteriores frente al tema del reclutamiento de menores en los bloques que delinquieron en la mayoría del territorio nacional.

“Este reconocimiento de responsabilidades pleno lo afirmamos expresamente y deja sin efecto cualquier afirmación contenida en escritos previos que pudieran interpretarse en un sentido contrario, incluidos los contenidos del escrito de observaciones radicados por nuestra parte el día 7 de julio de 2025 o en fechas posteriores”, indicó.

Piden a la JEP que vincule a la senadora Sandra Ramírez al macrocaso de reclutamiento de menores

Igualmente, los exjefes de las Farc indicaron que en esta aceptación de cargos no pondrán ningún tipo de condicionamiento de responsabilidades.

“Ni desconocemos ni ponemos en duda la ocurrencia de los hechos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado ni de reclutamiento de menores, por lo que no manifestamos ningún condicionamiento del reconocimiento ya expresado (…) Esta preocupación se formula con el único propósito de precisar los alcances de las calificaciones jurídicas, sin que ello desconozca la ocurrencia de dichos hechos y conductas”, añadieron.

Finalmente, señalaron que esperarán las respectivas citaciones con el fin de presentar sus aclaraciones ante las víctimas reconocidas en este caso.

“Los hechos sí ocurrieron”

En un video enviado a la JEP, Rodrigo Londoño Echeverry —quien firmó en 2016 el Acuerdo de Paz con el Estado colombiano— reconoció plenamente los hechos por los cuales fueron llamados a imputación de cargos por la JEP.

“Convencido de que con la verdad integral podemos aportar para que esto no vuelva a repetirse. Los hechos ocurrieron y numerosos niños y niñas pasaron por nuestras filas”.

Esta es la carta de los exjefes de las Farc

Excomandantes del Secretariado de las Farc reconocen, por primera vez, el reclutamiento de 18.000 niños dur... by Rafael Pérez Becerra

