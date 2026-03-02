Nación

Condenaron a alias Iván Márquez, cabecilla de la Segunda Marquetalia, por el asesinato de militares. ¿Cuántos años?

Márquez, que desertó en la implementación del proceso de paz con las Farc, ahora suma una nueva condena

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 10:29 a. m.
Iván Márquez fue condenado por el homicidio de militares.
Por el homicidio de tres militares que estaban heridos y un enfermero de combate, en julio de 1997, un crimen ordenado por el entonces cabecilla de las extintas Farc, alias Iván Márquez, la Fiscalía logró una condena de 37 años de cárcel en contra del ahora líder del autodenominado grupo conocido como la Segunda Marquetalia.

Advirtieron desde el ente acusador que, luego de recaudar todos los elementos de prueba que vinculaban de manera directa, alias Iván Márquez con el asesinato de los militares que se encontraban heridos, un juzgado en el departamento de Antioquia halló penalmente responsable al cabecilla criminal y fijó una nueva condena en su contra.

“En atención a las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, un juzgado penal especializado de Antioquia condenó a Luciano Marín Buitrago, alias Iván Márquez, a 37 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo agravado”, explicó la Fiscalía.

Señaló el ente acusador que las víctimas pertenecían a la Brigada XVII. Inicialmente, tres de ellas resultaron heridas en un enfrentamiento armado con los frentes 5, 18, 57 y 58. Se trataba del capitán Carlos Enrique Vidal Aponte y los soldados William Amado Suárez e Iván Ramírez Muñoz, quienes fueron trasladados para que el enfermo de combate Fabio Pineda Serna los atendiera.

“Los hechos que motivaron la sentencia están relacionados con la muerte de cuatro integrantes del Ejército Nacional en zona rural de Turbo (Antioquia), el 2 de julio de 1997, cuando el hoy condenado fungía como integrante del entonces secretariado de las FARC – EP y máximo cabecilla del bloque noroccidental”, advirtieron luego de conocer la sentencia.

La investigación que incluyó declaraciones advierte que los delincuentes se llevaron a los militares que en ese momento se encontraban heridos y recibiendo atención de urgencias, los presentaron ante los cabecillas de las estructuras criminales y recibieron la orden de asesinarlos de manera cobarde; a otros los mantuvieron secuestrados por más de 7 años.

“Hombres armados llegaron al lugar donde los militares recibían los primeros auxilios y se llevaron a cinco uniformados en contra de su voluntad. Luego de presentarlos ante otros jefes de estructura, les causaron la muerte a los tres heridos y al enfermero; mientras que al sargento Pedro José Guarnizo Ovalle lo secuestraron y mantuvieron en cautiverio hasta el 5 de mayo de 2003, día en el que fue rescatado”, dijo la Fiscalía.

Para la Fiscalía es claro que la orden de asesinar y secuestrar militares eran directrices que alias Iván Márquez impartió a los diferentes frentes a su cargo para que ejecutaran con fines extorsivos y en contra de miembros de la fuerza pública.

