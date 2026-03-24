Petro se refirió a la Segunda Marquetalia, revivió el “entrampamiento”, y calificó a Santrich y Márquez como “débiles mentales”

El presidente Gustavo Petro presidió un consejo de ministros la noche de este martes, 24 de marzo, y habló de la Segunda Marquetalia, el grupo armado que lidera el exjefe de las Farc, Iván Márquez, señalado de ser el principal responsable del atentado contra el excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

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Petro no mencionó a Uribe Turbay, pero al hablar de narcotráfico abordó el origen de este grupo.

“¿De dónde sale la Segunda Marquetalia? Vean mi debate de Youtube, el último que hice en el Senado. Sale de un señor exfiscal general Néstor Humberto Martínez que, con unos agentes de la DEA, creo, corruptos, leS pusieron una trampa a dos firmantes de paz que estaban en medio de las negociaciones de Juan Manuel Santos (Jesús Santric e Iván Márquez), débiles mentales porque las Farc han demostrado que no tienen unos cuadros bastante firmes. Estaban en degradación, por eso no sacan votos, porque la gente no los quiere, por eso se acabaron como partido político. No voy a armar un debate de eso".

El exguerrillero Jesús Santrich. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Petro se refirió al Partido Comunes que surgió del acuerdo de paz entre las Farc el gobierno Santos.

“Lo cierto es que habían decidido dejar las armas, ¿por qué vino el fiscal a tirarse el proceso de paz? Se lo tiró. Tengo todos los datos, lo investigué, oí las grabaciones“, afirmó.

“Se cuadró la estrategia de venderle por teléfono a Jesús Santrich la idea que le iban a publicar 5.000 ejemplares de poemas, malos debían ser sus poemas, supongo. Nunca vi un libro de eso. Mientras le hablaban de cinco, cinco, cinco, y él creyendo, bien bobo, que le estaban hablando de cinco mil libros de poesía, le estaban hablando de cinco kilos (de droga)”, explicó Petro.

Néstor Humberto Martínez y Gustavo Petro. Foto: SEMANA y AFP, respectivamente.

Añadió que a Santrich le montaron una extradición y estos, en vez de resistir, se fueron a las armas. “Ahí creció la Segunda Marquetalia. Y un pocotonón -no muchos- de exguerrilleros volvieron a las armas, a refundar las Farc y volvieron al ciclo eterno”.

Petro siguió: “A estos señores los mataron porque cogieron a unos mercenarios para cogerlos (en el gobierno de Iván Duque), fuera del país, cerca de la frontera en La Guajira, en el norte, en el territorio venezolano. Problemas judiciales”.

De Santrich se sabe que está muerto, pero la suerte de Iván Márquez es incierta. SEMANA reveló recientemente que el exjefe guerrillero está muy herido, bajo el cuidado de su hermana, en un barrio popular de Caracas.

Iván Márquez fue negociador de paz y luego se convirtió en disidente del mismo proceso para fundar la Segunda Marquetalia. Foto: AFP

Petro, en un mensaje que escribió en X, afirmó:

“La trampa se la intentaron poner también a Iván Cepeda y luego a mí, con el hermano de Piedad Córdoba, con un maleta de dólares en alguna de nuestras reuniones pero no caímos. Recuerdo, como usando al hermano de Piedad que no conocía, se me acercó entre la multitud a darme la mano y lo que hice fue irme hacia el carro y salir del hotel Tequendama en un acto público de Piedad Córdoba. El suceso del primo de Iván Márquez y el hermano de Piedad Córdoba trabajando para la DEA, buscando entrampar con cocaína y dólares a quienes buscábamos acabar la guerra en Colombia, lo demostré en mi último debate en el senado de la República que creo se debe transmitir de nuevo”.