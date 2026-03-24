“Es un día muy importante para el esclarecimiento del crimen”, Víctor Mosquera, abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay

Ya está claro para la justicia, la Fiscalía y su defensa que la orden de asesinar al entonces precandidato a la Presidencia por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, la dio la disidencia de la Segunda Marquetalia.

Por eso, la Fiscalía anunció este martes, 24 de marzo, las órdenes de captura y se conoció la recompensa por los cabecillas supuestamente involucrados en el magnicidio.

La decisión tuvo muy buena acogida en la familia de Uribe Turbay, que ve —en medio del dolor— la posibilidad de que el crimen se esclarezca. Así mismo, lo celebró su abogado, Víctor Mosquera, quien destacó las órdenes de captura y pidió colaboración de los ciudadanos para atrapar a los jefes de la Segunda Marquetalia.

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“Hoy es un día muy importante para las víctimas del caso de Miguel Uribe Turbay, porque la Fiscalía trascendió a órdenes de capturas, emitidas por un juez, contra la cúpula de la Segunda Marquetalia, esto permite seguir esclareciendo los hechos”, afirmó el abogado, quien considera que se han dado avances, pero que es necesario dar con quién dio la orden.

Mosquera aprovechó la noticia para pedir la solidaridad de los ciudadanos y así dar con los responsables, entre ellos, Iván Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia; José Manuel Sierra, alias el Zarco Aldinever; Géner García Molina, alias John 40; John Jairo Bedoya Arias, alias Rusbert Orrumba, y Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda.

La Fiscalía dictó orden de captura contra los cabecillas de la Segunda Marquetalia por el homicidio de Miguel Uribe Turbay. A todos se les expidió circular roja de Interpol. Foto: no

Por el paradero de cada uno de ellos las autoridades ofrecen recompensa, por eso el abogado Mosquera agregó: “Le pedimos a la ciudadanía en general ayudar a identificar y ubicar a estas personas que tienen un requerimiento judicial de captura por el crimen atroz contra Miguel Uribe Turbay”.

En el caso de alias el Viejo, recibió un preacuerdo con la Fiscalía que estableció en 22 años su condena a cambio de su efectiva colaboración con la justicia, que se vio reflejada en el explosivo testimonio que confirmó que la orden venía de la Segunda Marquetalia.

Esta decisión fue avalada por la defensa de la familia, que entendía que lo más importante era avanzar en la investigación para dar con los autores materiales e intelectuales del crimen.

“El Viejo logra, o su papel era, unir dos mundos; por un lado, la Segunda Marquetalia y, por otro, la oficina de sicarios en Bogotá, que estaba al servicio de alias Chipi”, explicó el abogado Mosquera.

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La defensa espera que, con la decisión de ordenar la captura, se avance en quién fue el instigador ideológico del crimen. “Ya sabemos que es la Segunda Marquetalia, pero Miguel Uribe no era un objetivo militar sino ideológico, si se quiere político; es necesario llegar hasta quién instigó el crimen”, explicó Mosquera.

Con la decisión de ordenar las capturas se avanza en la investigación, pero también se abren las puertas para, en dado caso que no haya resultados, tocar las puertas de la Corte Penal Internacional.