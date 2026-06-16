¿Quién es María Fernanda Ortiz, la nueva secretaria de Movilidad de Bogotá?

La administración de Carlos Fernando Galán anunció un relevo clave dentro del sector de la movilidad, que estará encargado de coordinar varios de los proyectos más importantes para la capital en los próximos años.

Cambios en el gabinete: Galán anuncia la salida de la secretaria de Movilidad y designa a la gerente de TransMilenio como reemplazo

María Fernanda Ortiz fue designada como nueva secretaria de Movilidad de Bogotá en reemplazo de Claudia Díaz. La funcionaria se desempeñaba como gerente general de TransMilenio y ahora asumirá una de las carteras más sensibles dentro de la administración de la capital.

Ortiz es ingeniera civil, egresada de la Universidad de los Andes, y graduada de dos maestrías: una en Ingeniería de Transporte y otra en Ciudades Inteligentes y Analítica Urbana de University College London. La funcionaria cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos de movilidad, tanto en el sector público como en el privado.

María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio y futura secretaria de movilidad. Foto: TransMilenio - API

Antes de llegar a la Secretaría de Movilidad, Ortiz lideró TransMilenio durante la administración de Galán. Desde allí estuvo al frente de temas relacionados con modernización de flota, incorporación de buses eléctricos y articulación del sistema con futuras obras como el metro de Bogotá.

Durante su paso por TransMilenio se vio la aceleración en la realización de la megaobra de la troncal de la 68, un proyecto que tuvo múltiples contratiempos durante sus primeras fases, pero ahora está próximo a ver la luz, con su entrada en operación proyectada para el año 2027.

Otro de los aspectos que marcaron su gestión fue el impulso a la transición energética del transporte público. En 2026, TransMilenio confirmó la incorporación de 705 nuevos buses eléctricos para reforzar la operación del sistema, una de las apuestas más importantes de movilidad sostenible en Bogotá.

La funcionaria también obtuvo reconocimiento internacional en el sector transporte. En marzo del presente año fue elegida presidenta de la División de Buses de la Unión Internacional del Transporte Público (UITP), organización global con presencia en más de 100 países. El Distrito señaló que ese nombramiento posicionó a Bogotá como referente internacional en operación de sistemas BRT y movilidad eléctrica.

Según informó TransMilenio en diálogo con SEMANA, la funcionaria terminará su labor el 30 de junio para encarar la nueva actividad como secretaria. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Ahora, como secretaria de Movilidad, Ortiz tendrá varios retos. Entre ellos aparecen la coordinación de las afectaciones viales por las obras del metro, la gestión del tráfico en corredores críticos, la reducción de tiempos de desplazamiento y el fortalecimiento del transporte público en medio del crecimiento urbano de la capital.

Ortiz tiene experiencia en la entidad, ya que, entre enero y agosto de 2016, y desde octubre de 2017 a octubre de 2018, estuvo ejerciendo como asesora senior.

Sin embargo, SEMANA habló con TransMilenio, desde donde confirmaron que María Fernanda Ortiz estará en la entidad hasta el 30 de junio y la fecha de posesión en la nueva entidad aún no es conocida.