La Fiscalía General de la Nación ha emitido una orden de captura contra los líderes y participantes de la Segunda Marquetalia, relacionados con la planificación y organización del asesinato del exprecandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

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La noticia se da luego de que SEMANA publicó en exclusiva la confesión de Simeone Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, quien participó en toda la articulación del crimen y confesó que él mismo fue hasta uno de los refugios de la Segunda Marquetalia y ahí recibió la orden de cometer el crimen.

“Informamos que se acaban de recibir siete órdenes de captura contra los autores intelectuales, quienes serían cabecillas de la Segunda Marquetalia; por ello se ha dispuesto un ofrecimiento público, una gran recompensa orientando a lograr su pronta ubicación y la captura de ellos”, anunció la fiscal Luz Adriana Camargo.

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Estas órdenes de captura son contra la cúpula de la organización criminal, los mismos que estuvieron gozando de beneficios en medio de las áridas negociaciones que tuvo el Gobierno, en el marco de la paz total del presidente Gustavo Petro.

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Los nombres los anunció la fiscal de esta forma: “Ellos son Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, por quien ofrecemos hasta 5.000 millones de pesos por su captura. Dos, Gener García Molina, alias John Cuarenta, por quien ofrecemos hasta 4.000 millones de pesos por su captura”.

La lista continúa; en tercer lugar está José Manuel Sierra Zahogal, conocido como Zarco Aldiniver. Según una declaración publicada exclusivamente por SEMANA, fue él quien dio la orden de cometer el crimen, y por ello se ofrece una recompensa de 4.000 millones de pesos.

“John Jairo Bedoya Arias alias Rusbert Orrumba, se ofrecen hasta 2.000 millones de pesos por su captura y ubicación; Alberto Cruz Lobo alias Enrique Marulanda, hasta 2.000 millones de pesos por su captura”, informó la fiscal Camargo.

Además, entre los cabecillas de esta organización disidente del Acuerdo de Paz, está: “Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo Ochalo, por quien se ofrecen hasta 2.000 millones de pesos por su captura”.

La fiscal anunció otro nombre trascendental en esta investigación y que fue ventilado en la confesión de alias el Viejo; se trata de Kendri Téllez Álvarez, alias Yoko, por quien se ofrecen hasta 500 millones de pesos por su captura.

Este hombre es importante en la investigación porque fue quien se comunicó con alias el Viejo para organizar el crimen, le dio el dinero y lo conectó con la oficina de sicarios de Chipi.

Alias Yoko era amigo de vieja data del Viejo, compartieron prisión juntos y lo habría reclutado nuevamente para el magnicidio de Uribe Turbay.

Según la versión entregada a la Fiscalía, fue el mismo José Aldinever Sierra, alias el Zarco Aldiner, uno de los hombres poderosos y más cercanos a Iván Márquez en la Segunda Marquetalia, quien dio la orden.

2278 Foto: SEMANA

En su portada, SEMANA publicó el testimonio completo de alias el Viejo, quien fue la décima persona capturada por el crimen de Uribe Turbay. Su testimonio fue muy importante porque él era el responsable de organizar la conexión entre la Segunda Marquetalia y la oficina de sicarios de Elder José Arteaga, alias el Costeño o Chipi, para llevar a cabo el asesinato.

Las declaraciones del Viejo fueron impactantes, ya que tenía un contacto en la Segunda Marquetalia, a quien conocía desde hace más de 20 años y fue quien lo llamó para cometer el crimen.

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Este hombre de la Segunda Marquetalia es Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, quien ya tiene orden de captura vigente, pero las autoridades creen que se refugia en Venezuela, al igual que el máximo jefe de esta organización, Iván Márquez.

Alias Yako contactó al Viejo e incluso lo llevó hasta Norte de Santander, donde se dio la reunión con el Zarco Aldinever, en una narración que parece de película, pues al campamento tuvo que llegar incluso con la cara tapada por un pasamontañas.

“Entró a la cafetería y se me presentó. Antes de llegar a ese punto, yo había dado las características de cómo estaba vestido. Me recogió en una moto; no recuerdo las características. Más adelante, como saliendo de la ciudad, me puso un pasamontañas al revés, porque yo no podía saber para dónde íbamos, que era por seguridad. Anduvimos en esa moto más o menos como una media hora por una zona pavimentada. Nos desviamos por una vía destapada, y por esa misma vía entramos a una casita normal, común y corriente. Al llegar ahí, solo estaba el man con otros dos muchachos, que al parecer estaban armados. Parecía que lo estuvieran cuidando o escoltando”, detalló el Viejo.

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“Cuando me quitan el pasamontañas, se me presentó esa persona y me dijo que era el Zarco. Era como delgado, un poquito más bajito que yo, como de 1,75 a 1,78 de estatura, nariz finita, ojos claros, como azules o verdes; eran bien claritos. Tiene unos 40 años de edad; yo le sentí un acento normal, no muy marcado. Estaba de civil; me acuerdo de que no tenían armas largas visibles en ese momento. Eso, precisamente, se me hizo extraño, porque yo sabía que era gente de la guerrilla”, agregó.

Según el Viejo, el Zarco Aldinever le dijo que estuviera “tranquilo” al ser recomendado por Yako. “Me dijo que había unas cosas que hacer, pero que necesitaban ver mi perfil (…) Que él ya sabía quién era yo y que por eso me quería conocer en persona para saber si estaba dispuesto a trabajar directamente con ellos. Como yo estaba allá, le dije: ‘Listo. Sí, señor, de una, a eso fue que vine’”.