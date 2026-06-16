Galán llega a acuerdo con sectores comerciales: “la Ley seca empezará el viernes a las 12 de la noche, no a las 6 de la tarde”

Tras varias reuniones de concertación con gremios y sectores empresariales de la ciudad, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que la Ley seca prevista para la segunda vuelta presidencial que iniciaría este viernes, a las 6:00 de la tarde, ahora arrancará a las 00:00 del sábado 20 de junio.

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A través de un comunicado, el gremio de bares y restaurantes (Asobares) señaló que este ajuste de seis horas representa un alivio para miles de empresarios, trabajadores y familias que dependen de la actividad gastronómica, turística y del entretenimiento nocturno en la capital del país.

Según Asobares, sectores como bares, restaurantes, gastrobares, tiendas, supermercados, pubs y establecimientos de ocio generan empleo para más de 250.000 personas en Bogotá, además de contribuir de manera significativa a la economía local y a la oferta de espacios de encuentro y socialización.

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Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La organización también valoró que las autoridades hayan atendido los argumentos técnicos presentados por el gremio y otros actores económicos.

En su concepto, la modificación permite alcanzar un mejor equilibrio entre las necesidades de seguridad propias del proceso electoral y la protección de la actividad empresarial formal.

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No obstante, Asobares insistió en que el debate sobre la conveniencia de la ley seca sigue abierto. El gremio reiteró que Colombia debe avanzar hacia políticas públicas sustentadas en evidencia, datos y evaluaciones de impacto, evitando restricciones generalizadas que puedan afectar al comercio formal sin que existan pruebas concluyentes sobre su efectividad.

Elecciones urnas votaciones Foto: Adobe Stock

La asociación aseguró que continuará promoviendo el diálogo institucional, el consumo responsable y las acciones encaminadas a garantizar unas elecciones seguras, tranquilas y democráticas.

Finalmente, recordó que la ley seca no implica el cierre de los establecimientos comerciales. La restricción se limita a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos durante el periodo establecido por las autoridades.

Elecciones Presidenciales 2026, Puesto de votación Coliseo del Pueblo. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Asobares agradeció la participación de empresarios, trabajadores, medios de comunicación y autoridades en la discusión, y reiteró que el diálogo es una herramienta fundamental para construir soluciones equilibradas entre la seguridad ciudadana, el empleo y la actividad económica.