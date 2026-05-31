Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, hizo un fuerte llamado de atención tras la jornada electoral de este domingo, en la que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda obtuvieron las mayores votaciones.

Abelardo de la Espriella habla desde un planchón en Barranquilla, tras su triunfo: “Que Estados Unidos y otros países vigilen la segunda vuelta”

“Hoy Colombia se expresó y los resultados deben ser respetados. Las dudas o inquietudes se tramitan por las instancias contempladas en la ley y la Constitución, pero la democracia tenemos que cuidarla entre todos”, dijo.

El mandatario distrital fue enfático en pedir a los colombianos la defensa de la democracia ante las afirmaciones que han surgido tras los resultados electorales por parte de la campaña del Pacto Histórico y el Gobierno nacional.

“La democracia se defiende todos los días, y se defiende no solo de los violentos que buscan interferir en ella, sino también de quienes tenemos poder. La democracia se cuida respetando el proceso electoral, aplicando la ley, defendiendo las instituciones y dando garantías a los candidatos. Así la tenemos que defender todos y así lo haremos”, sentenció Galán.

Mensaje del alcalde Carlos Fernando Galán tras las elecciones. Foto: Captura de pantalla

Galán también destacó el desarrollo de la jornada electoral y aseguró que se realizó en paz y que el proceso logístico se encuentra en su etapa final.

“Quiero agradecerles a las y los bogotanos por su participación hoy, y por respetar, en todo momento, las normas electorales. Bogotá está lista para garantizar que el proceso electoral continúe. De cara a la segunda vuelta, es fundamental que ambos candidatos cuenten con garantías plenas para que las elecciones se desarrollen con transparencia y en paz”, indicó.