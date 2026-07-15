“Se les fue la mano”: María Elvira Salazar critica al ICE por sus operativos migratorios

La representante a la Cámara de Estados Unidos, María Elvira Salazar, criticó este miércoles la actuación reciente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Aseguró que las autoridades migratorias “se equivocaron” en la forma en que llevaron a cabo algunos operativos.

En video | Revelan el momento en que agentes de ICE dispararon contra el colombiano en EE. UU.

Las declaraciones se produjeron después de una audiencia en el Congreso sobre el futuro de la relación entre Estados Unidos y el Gobierno entrante de Colombia, encabezado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Al ser consultada sobre la política migratoria, Salazar afirmó que ha trasladado personalmente sus preocupaciones al presidente Donald Trump y cuestionó que agentes migratorios estén actuando contra personas sin antecedentes penales.

“Muy mal, muy mal, y hoy lo he dicho muchas veces (...). Las fuerzas de inmigración de este país se comportaron de una manera en la que se les fue la mano. Se lo he dicho al presidente y lo he dicho porque es la verdad”, manifestó.

La congresista sostuvo que Trump prometió deportar a inmigrantes con antecedentes criminales graves y no a quienes trabajan legalmente en el país. “Al que tiene un récord criminal y que es un delincuente, que lo boten, pero al que no lo tiene y que va a trabajar y que tiene al hijo al lado, que ese no lo toquen”, agregó.

Sus declaraciones se producen días después de la muerte del colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26 años, tras recibir disparos de un agente del ICE durante un operativo en Biddeford, Maine.

Guerrero contaba con un permiso de trabajo y, según las autoridades estadounidenses, no era la persona buscada por la orden de captura que ejecutaban los agentes.

Sale a la luz el detalle inédito del agente del ICE que habría disparado contra colombiano en EE. UU.