Nuevo golpe para el uribismo: Cambio Radical apoyará a Alfredo Deluque para la presidencia del Senado

Este miércoles, 15 de julio, se conoció que la bancada del Senado de Cambio Radical respaldó plenamente al senador Alfredo Deluque para que asuma la presidencia de esa corporación desde el próximo 20 de julio, cuando se instale el Congreso que fue elegido el pasado 8 de marzo.

La fuerte puja por la presidencia del Senado: Abelardo De La Espriella se la juega por Alfredo Deluque, pero en el Centro Democrático impulsan a Honorio Henríquez

Esta decisión es un nuevo golpe para el uribismo porque ya perdió el respaldo del Partido Conservador y ahora de Cambio Radical. Los senadores de la colectividad que lideró el exvicepresidente Germán Vargas Lleras consideran que se deben respaldar las decisiones del gobierno electo, Abelardo de la Espriella, quien ha lanzado un guiño al senador guajiro Alfredo Deluque, del Partido de la U.

Los siete senadores de Cambio Radical coinciden en que se debe garantizar la gobernabilidad de Abelardo De La Espriella y por eso respaldarán a Deluque.

Cabe recordar que Cambio Radical se había declarado partido de gobierno, por lo que se espera que apoye las decisiones del mandatario electo.

Igualmente, en las últimas horas el Partido Conservador había cerrado filas alrededor de la elección de Deluque como próximo presidente del Senado.