Confidenciales

Nuevo golpe para el uribismo: Cambio Radical apoyará a Alfredo Deluque para la presidencia del Senado

El Centro Democrático no lograría las mayorías para tener esa dignidad en el primer año del legislativo.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
15 de julio de 2026 a las 11:29 a. m.
Alfredo Deluque Zuleta se perfila a ser el próximo presidente del Senado.
Alfredo Deluque Zuleta se perfila a ser el próximo presidente del Senado. Foto: Equipo de prensa ADLZ

Este miércoles, 15 de julio, se conoció que la bancada del Senado de Cambio Radical respaldó plenamente al senador Alfredo Deluque para que asuma la presidencia de esa corporación desde el próximo 20 de julio, cuando se instale el Congreso que fue elegido el pasado 8 de marzo.

Los senadores Alfredo Deluque y Honorio Henríquez.
La fuerte puja por la presidencia del Senado: Abelardo De La Espriella se la juega por Alfredo Deluque, pero en el Centro Democrático impulsan a Honorio Henríquez

Esta decisión es un nuevo golpe para el uribismo porque ya perdió el respaldo del Partido Conservador y ahora de Cambio Radical. Los senadores de la colectividad que lideró el exvicepresidente Germán Vargas Lleras consideran que se deben respaldar las decisiones del gobierno electo, Abelardo de la Espriella, quien ha lanzado un guiño al senador guajiro Alfredo Deluque, del Partido de la U.

Los siete senadores de Cambio Radical coinciden en que se debe garantizar la gobernabilidad de Abelardo De La Espriella y por eso respaldarán a Deluque.

Cabe recordar que Cambio Radical se había declarado partido de gobierno, por lo que se espera que apoye las decisiones del mandatario electo.

Igualmente, en las últimas horas el Partido Conservador había cerrado filas alrededor de la elección de Deluque como próximo presidente del Senado.