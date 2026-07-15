Álvaro Uribe reveló los proyectos que presentará el Centro Democrático al Congreso el 20 de julio

El próximo 20 de julio comenzará un nuevo Congreso, que por un periodo de cuatro años discutirá las reformas para el país. Las distintas bancadas ya empiezan a organizar su agenda y los temas en los que se enfocarán más allá de las propuestas que presente el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella.

Desde el Congreso pidieron al ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond, revocar paquete de decretos del Gobierno Petro

Una de las bancadas mayoritarias y que tendrá influencia en las decisiones del Congreso será la del Centro Democrático, que naturalmente es liderada por el expresidente Álvaro Uribe.

El exmandatario compartió varias de las propuestas que presentarán este 20 de julio y que buscarán impulsar durante los próximos cuatro años.

“El Centro Democrático presentará el 20 de julio un conjunto de proyectos. Aquí algunos”, dijo Uribe.

Uno de ellos es el alivio del catastro, es decir, que el avalúo catastral no podrá superar el 50% del valor comercial.

Otro proyecto tiene que ver con una medida contra la corrupción, en la que se deberá conocer el nombre del congresista que solicite una partida presupuestal.

Otro será un programa gratuito en formación tecnológica de ciclos cortos para que los jóvenes de menores ingresos encuentren oportunidades laborales.

Una propuesta adicional tiene que ver con “corregir y mejorar” el sistema de salud para enfrentar la crisis actual del sistema en la que se incluya que las EPS deben tener una acreditación de alta calidad.

Asimismo, radicarán un proyecto para darles mayores garantías a la fuerza pública frente a la JEP.

Una iniciativa adicional tiene que ver con una formalización gradual de pequeños mineros para frenar las economías ilícitas, eliminar el uso del mercurio y facilitar la compra de oro por parte del Banco de la República a pequeños mineros.

Otro proyecto propondrá decomisar drogas en lugares públicos para combatir el narcotráfico.

El Congreso de la República comenzará a sesionar el próximo 20 de julio. Foto: Cristian Bayona

Igualmente, otra propuesta tiene que ver con establecer un monto de subsidio del adulto mayor para que crezca todos los años, como mínimo, en un monto igual al IPC.

Desde el uribismo buscarán que haya más facilidades de microcrédito y capital semilla para pequeños empresarios, comerciantes y vendedoras informales.

Otro proyecto tiene que ver con limitar el crecimiento de la frontera agrícola hasta que no se avance en una compensación ambiental y revegetalización.

Una propuesta adicional está relacionada con un subsidio de manutención de los jóvenes beneficiados con el programa de Matrícula Cero para que sea política de Estado y tenga prioridad sobre cualquier otro programa de transferencia monetaria.