En medio de la decisión del Gobierno nacional de autorizar el traslado del hermano del expresidente Álvaro Uribe, Santiago Uribe, a una guarnición militar, el presidente Gustavo Petro sorprendió con una publicación en su cuenta de X, que fue mucho más allá del caso.

Expresidente Álvaro Uribe agradeció al Gobierno nacional autorización para el traslado de su hermano Santiago Uribe a una guarnición militar

Sin entrar en detalles sobre la medida, el mandatario aprovechó para revelar un compromiso personal que, según él, asumió desde que llegó a la Casa de Nariño.

El pronunciamiento se produjo luego de que Álvaro Uribe agradeciera públicamente al Gobierno, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a las Fuerzas Militares por autorizar el traslado de su hermano, Santiago Uribe Vélez.

Fue entonces cuando Petro escribió un mensaje que, rápidamente, captó la atención de usuarios y dirigentes políticos.

“Prometí respetar a la oposición y no actuar con venganza. Prometí que no molestaría a la familia del presidente Uribe, o a él, en mi Gobierno. Cumplí”.

Con esas palabras, el jefe de Estado aseguró que honró uno de los compromisos que, según dijo, asumió desde el comienzo de su administración: no utilizar el poder para perseguir al expresidente Álvaro Uribe ni a los integrantes de su familia, pese a las profundas diferencias políticas que ambos han protagonizado durante más de dos décadas.

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El mensaje llegó tras el agradecimiento de Uribe

Horas antes, el expresidente había publicado un mensaje en el que agradeció la decisión adoptada por el Gobierno frente a la situación de su hermano.

“Agradezco al Gobierno nacional la autorización del traslado de mi hermano Santiago a una guarnición militar. Igualmente, al Inpec y a las Fuerzas Militares por la atención prestada”, escribió Uribe.

El pronunciamiento se conoció después de que las autoridades autorizaran que Santiago Uribe Vélez fuera trasladado a una guarnición militar para cumplir la condena que le fue impuesta, una decisión que fue destacada por el exmandatario.

La respuesta de Petro llamó la atención porque, en lugar de referirse directamente al traslado, optó por recordar la promesa que, según él, marcó su relación con quien ha sido uno de sus principales opositores políticos.

Agradezco al Gobierno Nacional, en nombre de mi familia, que no obstante ser yo opositor, se autorizó el traslado de mi hermano Santiago a una guarnición militar. El General Pedro Sánchez, Ministro de Defensa, me informó que el Presidente Petro aceptó las razones invocadas.… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 10, 2026

Una relación marcada por fuertes diferencias

La relación entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe ha estado marcada por constantes enfrentamientos políticos e ideológicos. Durante años, ambos protagonizaron intensos debates sobre seguridad, economía, paz y el rumbo del país, convirtiéndose en dos de las figuras más antagónicas de la política colombiana.

Precisamente por ese historial de confrontaciones, el mensaje del presidente generó un amplio debate en redes sociales. Mientras algunos interpretaron sus palabras como una muestra de respeto institucional hacia la oposición, otros recordaron los múltiples choques que ambos han sostenido durante sus trayectorias públicas.