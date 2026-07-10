Crisis en Casanare: reportan más de 4.200 familias damnificadas por inundaciones a raíz de fuertes lluvias

Una crítica situación se viene agudizando en el departamento de Casanare, a raíz de las constantes precipitaciones que se vienen registrando en los últimos días. El panorama ha desatado inundaciones en gran parte de esa región.

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Inclusive, según primeros reportes de las autoridades de socorro, se habla de más de 4.200 familias afectadas, cifra que puede aumentar ya que avanza el censo de damnificados.

Por su parte, el gobernador de Casanare, César Augusto Ortiz, entregó detalles de la calamidad pública que se declaró en esa zona del país:

“Esta ola invernal sin precedentes, histórica, que hoy está dejando graves daños, afectaciones a lo largo y ancho del departamento. Lo primero que tengo que manifestar es que hemos declarado la calamidad pública por las fuertes temporadas de lluvia”.

El departamento de Casanare está en alerta máxima por inundaciones. Foto: Foto suministrada a SEMANA por Prensa Llanera

Y agregó en esa rueda de prensa:

“Reportes del Ideam y de Corporinoquia nos mantienen en alerta roja en el departamento de Casanare por las crecientes súbitas por las constantes lluvias. Tenemos crecientes súbitas históricas, incluso desbordamiento de ríos. Por más de 50, 60, 70 años no se generaba un desbordamiento de estos.

“Hoy tenemos desbordamientos que están generando grandes pérdidas en el departamento de Casanare y tenemos alertas rojas por inundaciones en los ríos Casanare, Ariporo, Pauto y Cravo Sur. Además tenemos alerta roja y naranja por deslizamientos de tierra en muchos municipios del departamento”.

Además, expresó en sus redes sociales:

“En este momento me dirijo a San Luis de Palenque por la emergencia que se está presentando por el desbordamiento del río Pauto. Convoco a todos los organismos de socorro al municipio donde las inundaciones ya han llegado al casco urbano y mantienen en alerta a cientos de familias”.

Sumado a ello, se ha venido advirtiendo que los ríos Cravo Sur y Guanapalo han superado sus niveles habituales de caudal, desatando las emergencias con inundaciones.

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Finalmente, informó la Gobernación de Casanare, “los organismos de socorro, la Fuerza Pública y las autoridades municipales continúan trabajando de manera articulada, para brindar atención a las familias afectadas y avanzar en la evaluación de daños ocasionados por la emergencia”.