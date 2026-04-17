Revelan identidades de las cinco víctimas de la masacre en Villanueva, Casanare

En la noche del jueves, 16 de abril, hacia las 7:30 p. m., se registró un ataque armado en la vereda El Fical, ubicada a unos 24 kilómetros del casco urbano de Villanueva, en el departamento de Casanare. El hecho violento, ocurrido en inmediaciones de la empresa El Palmar, dejó cinco hombres muertos.

De acuerdo con versiones preliminares, dos hombres armados llegaron al lugar en motocicleta y dispararon sin previo aviso contra un grupo de personas que se encontraba reunido en un establecimiento.

La mayoría de las víctimas murió en el sitio, mientras que una de ellas alcanzó a avanzar unos metros antes de desplomarse.

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En las últimas horas, autoridades locales confirmaron la identidad de los fallecidos. Se trata de Ricardo Granada, Víctor Manuel Rodríguez Moreno y Hilmer Cáceres Moreno, oriundos de Villanueva; Ricardo Montaña Roa, de Aguazul; y José Ariel Torres Macías, nacido en Boyacá pero residente desde hace varios años en el municipio.

Todos estaban vinculados a labores agropecuarias y al sector ganadero de la región.

El coronel Pablo Galindo, comandante de la Policía en Casanare, indicó que una de las principales hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas. “Dos individuos armados, sin mediar palabra, abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar”, señaló.

Tras el ataque, se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad con la participación de autoridades departamentales, Policía, Ejército y organismos de control, con el objetivo de definir acciones frente a la situación.

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El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, rechazó lo ocurrido y anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita dar con los responsables.

Por su parte, el alcalde de Villanueva, Héctor Fernando Vizcaíno, expresó su preocupación por el aumento de hechos violentos en el municipio, indicando que en lo corrido de 2026 ya se han registrado diez homicidios, una cifra que no se presentaba desde la década de los 90.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer este crimen que ha generado alarma en la región.