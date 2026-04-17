Masacre en Casanare: cinco hombres fueron asesinados mientras departían

Una nueva masacre sacude a Colombia. Cinco hombres fueron asesinados en medio de un ataque criminal que ocurrió en el departamento de Casanare, mientras las víctimas se encontraban departiendo. Las autoridades tratan de dar con los responsables de este nuevo hecho violento.

Esta es la nueva apuesta de ganaderos y campesinos en Casanare y Meta para mejorar la productividad en el campo

Este episodio de violencia ocurrió en la vereda El Fical, del municipio de Villanueva, sur del Casanare, exactamente en un establecimiento comercial.

El comandante de la Policía en Casanare, el coronel Pablo Galindo, dijo que avanzan en las pesquisas del caso con el fin de poder esclarecer qué fue lo que ocurrió en este caso.

“Tenemos este lamentable caso en el que cinco hombres fueron asesinados por dos criminales que llegaron a bordo de una motocicleta y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar. Creemos que podría tratarse de un ajuste de cuentas”, detalló.

(Imagen de referencia) La Policía busca al responsable de esta masacre en Casanare. Foto: Colprensa

Asimismo, se conoció que hay un equipo de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional al frente de estos hechos que causaron terror entre las comunidades.

Entretanto, el gobernador del Casanare, César Ortiz Zorro, dijo que hay una millonaria recompensa para las personas que entreguen información que permita la captura de los responsables.

“Rechazo con total contundencia los lamentables hechos ocurridos en la vereda El Fical de Villanueva. He ordenado que se disponga de una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita dar con el paradero de los criminales”, dijo el mandatario.

Exalcalde de Yopal, Jhon Calzones, golpeó al periodista Martín Mesa: “Respéteme”

Los residentes del municipio de Villanueva, Casanare, les han pedido a las autoridades mayor contundencia, pues ya se han presentado en este 2026 homicidios que han colocado en jaque la convivencia y seguridad ciudadana.

Desde la Policía Nacional han intensificado los controles en varios puntos del departamento de Casanare con el fin de poder evitar que se sigan registrando este tipo de hechos que afectan el orden público.