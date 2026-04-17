Caso de capitán colombiano, presuntamente asesinado por la Armada del Perú, podría dar un giro tras el testimonio de su hijo

El pasado 12 de abril se registró un ataque armado a una embarcación colombiana en momentos en que esta avanzaba por el río Putumayo, en el sector de Marandúa, municipio de El Encanto, departamento de Amazonas.

Se trató de un ataque a bala que llevó a cabo la Armada de Perú en la frontera amazónica entre ambos países, en medio de la jornada de elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en el vecino país.

En el hecho murió el capitán de la embarcación, un hombre identificado como José Miguel Gutiérrez, de 82 años. Entre tanto, su hijo, Miguel Gutiérrez, resultó herido.

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Ahora, gravemente herido, Gutiérrez habló desde la cama de un hospital de Bogotá. Su testimonio podría dar un drástico giro al caso, en el que también fueron detenidos dos marineros.

El hombre dijo en entrevista con Noticias Caracol que desde la embarcación en ningún momento realizaron disparos contra las autoridades peruanas. Recalcó que, por el contrario, ellos siempre les gritaron que, por favor, no dispararan, dado que no eran criminales, sino comerciantes que estaban transportando mercancía en el remolcador de carga.

“En ningún momento nosotros tenemos armas. Prácticamente las herramientas que nosotros tenemos y los marineros tienen son unas de sondear el canal del río y un radio de comunicación para comunicarse con el piloto en caso de una eventualidad en la punta del bongo”, aseguró Gutiérrez en el noticiero citado anteriormente.

De acuerdo con Gutiérrez, su papá fue asesinado en momentos en que estaba sentado en una silla. “Yo lo único que escuché fue la ráfaga y alcancé a correr. Mi esposa estaba en el camarote conmigo y el bebé de un año y cuatro meses. Gracias a Dios no hubo más muertos, ni mi hijo, ni mi mujer. Yo me tiré al lado de la cama y le supliqué a mi mujer: ‘Amor, estoy herido, nos están disparando, no sé qué está pasando. Por favor, llama y pide ayuda”, agregó en Noticias Caracol.

El hombre también afirmó que los videos que circulan en redes sociales evidencian que los integrantes de la Armada de Perú no querían que la población lo ayudara, a pesar de las graves heridas que tenía.

Por último, Gutiérrez advirtió que, junto a su familia, irá hasta las últimas consecuencias para que la muerte de su padre no quede impune. También dijo estar indignado por el hecho de que desde Perú hubieran asegurado que él y su familia eran criminales.

“Es algo indignante porque prácticamente hablan muy mal de la integridad de mi padre. Mi padre era una persona muy conocida, muy querida en el río. Era una persona muy transparente que toda la vida había trabajado para conseguir lo suyo. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, donde los responsables que hicieron esto y el asesinato de mi padre no queden impunes y ellos respondan ante la ley”, concluyó Gutiérrez en Noticias Caracol.