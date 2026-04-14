Perú publica comunicado aclarando la operación militar que dejó un colombiano muerto en frontera amazónica

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú emitió un comunicado en el que da detalles del operativo de la Marina peruana en la frontera amazónica entre ambos países, en medio de la jornada de elecciones presidenciales en Perú.

“En el marco de una operación de patrullaje programada para el resguardo del proceso electoral, dos lanchas rápidas de la Marina de Guerra del Perú tuvieron contacto con una embarcación de carga colombiana, a la cual solicitaron se detenga y se identifique, conforme a lo establecido en la Cartilla de Seguridad para Unidades Militares y de Policía Fronterizas de las Repúblicas del Perú y Colombia”, dice el texto.

Según el comunicado, la referida operación de control respondió a un programa de patrullaje reforzado sobre dicha zona del río Putumayo, programado desde el pasado 10 de abril, “desplegado con el objetivo de evitar eventuales acciones violentas en contra de los locales de votación en el territorio peruano”.

📄Comunicado Oficial 006-26: Sobre los hechos ocurridos en el río Putumayo frente a la localidad peruana de El Estrecho, frontera con Colombia.



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“La embarcación colombiana se negó a la acción de control y abrió fuego contra las dos unidades de la Marina de Guerra del Perú (MGP), las cuales repelieron el ataque”, dice el texto publicado por la cancillería.

“Como consecuencia, un efectivo naval peruano resultó herido con munición de fusil de guerra (probablemente calibre 7.62 mm). El efectivo se encuentra estable. Asimismo, se pudo detener a dos de sus tripulantes. La mencionada embarcación”, dice el texto.

Cancillería pide a Perú aclarar lo sucedido con embarcación colombiana que recibió disparos de ese país

En medio del enfrentamiento, “perdió la vida el ciudadano colombiano José Miguel Gutiérrez Baquero, de 82 años de edad, propietario de la embarcación”, dijo en la red social X el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez.

Tras el intercambio de disparos, la embarcación fue capturada y dos de sus integrantes fueron detenidos. Un oficial peruano sufrió una herida leve y está fuera de peligro, según las autoridades de ese país.

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Nuestra @FuerzaAereaCol ya realizó la evacuación aeromédica del ciudadano colombiano herido en los hechos ocurridos en el río Putumayo, trasladándolo con todos los… pic.twitter.com/3JsTW9T1gq — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) April 13, 2026

Un ciudadano colombiano, hijo del fallecido dueño de la embarcación, también resultó herido. El hombre fue trasladado a Bogotá para recibir atención médica “y salvaguardar su vida” en un vuelo de la fuerza aérea colombiana la tarde del lunes, dijo Sánchez.

“Conforme a la información registrada, el ciudadano colombiano herido en el referido incidente cruzó la frontera posteriormente por sus propios medios para atenderse en los servicios de salud de la localidad peruana de El Estrecho, luego de lo cual fue evacuado por una aeronave de la República de Colombia para continuar su recuperación”, dice el comunicado del gobierno peruano.

Con relación a los dos ciudadanos colombianos detenidos, la Fiscalía Provincial Mixta de Putumayo ha informado que estos permanecen bajo su custodia, según el texto, “lo cual incluye el acceso oportuno a la asistencia consular por parte del Consulado General de Colombia en Iquitos”.

Colombia solicita a Perú esclarecer ataque armado contra embarcación en el río Putumayo.https://t.co/yxPwhVvzGD pic.twitter.com/aea7KOLx2d — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 14, 2026

Colombia y Perú protagonizan una disputa fronteriza desde 2025 por una isla en el río Amazonas sobre la cual ambos reclaman soberanía. Las tensiones menguaron en septiembre, cuando ambos países se comprometieron a garantizar la navegabilidad por ese río.