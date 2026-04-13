Cancillería pide a Perú aclarar lo sucedido con embarcación colombiana que recibió disparos de ese país

El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció de manera oficial para reclamarle a Perú a través de una nota diplomática por el ataque a una embarcación en territorio colombiano en la frontera entre ambos países.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informa a la opinión pública que ha solicitado formalmente a las autoridades peruanas el esclarecimiento de las circunstancias de modo, tiempo y lugar cómo ocurrieron los hechos contra una embarcación colombiana que fue impactada por disparos la noche del 12 de abril en el río Putumayo, sector de Marandúa, municipio de El Encanto, departamento del Amazonas”, dijeron desde la Cancillería.

Asimismo, recordaron que se reportó el fallecimiento del capitán de la embarcación RR. San José, José Miguel Gutiérrez, y dijeron que uno de sus hijos habría quedado con heridas; además, habría una presunta detención de otras personas a bordo por parte de autoridades peruanas.

El hecho se habría registrado en la frontera entre Perú y Colombia en el Amazonas. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“El Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó a la Cancillería de Perú informar sobre el estado de salud, la situación jurídica y la ubicación de los ciudadanos colombianos que tripulaban la referida embarcación”, solicitaron desde Colombia.

De otro lado, mencionaron que el consulado de Colombia en Iquitos ya inició las gestiones consulares para brindar la asistencia y acompañamiento a los connacionales afectados.

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En las últimas horas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se habría referido a lo sucedido. Según dijo, en el río Putumayo, a la altura de Marandúa (Amazonas), una población ubicada frente a El Estrecho, en Perú, este domingo a las 7 de la noche, una unidad fluvial de la Marina de Guerra del Perú, en labores de patrullaje, reportó la presencia de dos embarcaciones (una lancha y un remesero) y allí fue cuando se presentaron disparos.

“Como consecuencia de estos hechos, lamentablemente perdió la vida el ciudadano colombiano José Miguel Gutiérrez Baquero, de 82 años de edad, propietario de la embarcación de carga. Así mismo, resultó herido uno de sus hijos, quien está siendo atendido en San Antonio del Estrecho, Perú. Dos tripulantes de la embarcación también se encuentran detenidos por parte de las autoridades peruanas”, confirmó el ministro de la Defensa.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a lo sucedido. Foto: Presidencia

Igualmente, Sánchez dijo que desde temprano se ha tenido comunicación con la Armada del Perú y ha habido comunicaciones con el Gobierno, con el que se acordó:

“Priorizar la atención médica del ciudadano herido; brindar cooperación mutua que facilite la pronta llegada y actuación de las autoridades judiciales competentes; solicitar la activación de los canales diplomáticos para conformar una comisión binacional, integrada por autoridades judiciales y militares, con el fin de esclarecer con total rigor lo sucedido y determinar responsabilidades.

“Actuamos con responsabilidad, transparencia y respeto por la soberanía, con un objetivo claro: proteger la vida, garantizar la verdad y la justicia, y mantener la cooperación entre naciones hermanas”, confirmó Sánchez.