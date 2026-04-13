Elección en Perú enciende polémica en Colombia: duro enfrentamiento entre María Fernanda Cabal y María José Pizarro

Las senadoras María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, y María José Pizarro, del Pacto Histórico, protagonizan un fuerte cruce de mensajes en las redes sociales por cuenta de los resultados parciales de las elecciones presidenciales en Perú, lo que terminó por reavivar un debate sobre las figuras de Carlos Pizarro y Alberto Fujimori.

Todo comenzó cuando Cabal compartió una fotografía que resumía los resultados de boca de urna, donde lideró Keiko Fujimori: “¡Vamos, Perú! Ustedes han derrotado a los peores y hoy será una nueva derrota al eje del mal con el triunfo de Keiko Fujimori”.

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Pizarro refutó la idea de la senadora, recordando el pasado judicial de esa candidata presidencial: “Alberto Fujimori, padre de Keiko Fujimori, fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, corrupción, peculado y espionaje”.

En respuesta, María Fernanda Cabal se refirió al padre de la senadora, Carlos Pizarro, quien integró el M-19: “¡Qué caradura! Su padre, alias Carroloco, beneficiario de la impunidad del Estado colombiano a través de la amnistía y el indulto, fue tan depredador como tu tío, el psicópata Hernán Pizarro, autor de la masacre de Tacueyó, donde mataron a golpes a 160 indígenas del Cauca reclutados a la fuerza”.

A renglón seguido, Cabal salió en defensa del expresidente peruano: “Fujimori rescató al Perú de manos de terroristas como Sendero Luminoso y terminó perseguido, como Uribe, y como todos aquellos que defienden la libertad”.

Ella citó, por ejemplo, los supuestos resultados de la operación Chavín del Huántar: “Liberó a los secuestrados en la Embajada de Japón. Fue tan exitosa que evitó un desastre como el Palacio de Justicia, donde el M-19 (grupo asesino del que su padre fue fundador cuando las Farc ordenaron la urbanización de la guerra) se alió con Pablo Escobar para quemar expedientes y magistrados vivos”.

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María José Pizarro se despachó contra Cabal y la señaló de vivir del odio: “Mi padre, Carlos Pizarro, firmó la paz y fue asesinado por paramilitares que han sido sus aliados políticos y amigos. El M-19 se ha mantenido en la paz desde hace 35 años y ha respetado el acuerdo que firmó”.

En la misma comunicación, Pizarro concluyó: “Uno puede entender que respalde a la hija de Fujimori, pero no lo justifique. Fujimori fue condenado por la justicia por su participación en dos masacres y secuestros, también por usurpación de funciones, peculado, espionaje (lo que en Colombia se conoce como ‘chuzadas’), soborno a congresistas y desvío de recursos públicos”.