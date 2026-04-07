“Palabras como estas solo pueden provenir de un espíritu carcomido por el odio”: María José Pizarro a Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe publicó un trino en el que se refirió al papá de Iván Cepeda. En este, el exmandatario dijo: “Si al Congreso llegaron violadores de niños de Farc, se entiende que también haya sido congresista Manuel Cepeda, promotor de la lucha armada, e Iván Cepeda, protector de criminales”.

La senadora María José Pizarro le contestó de inmediato: “El senador Manuel Cepeda Vargas, cuyo asesinato fue declarado como crimen de lesa humanidad, fue asesinado por paramilitares con participación de agentes del Estado. Lo mataron rumbo al Congreso, donde realizaría un anunciado debate sobre la adhesión de Colombia al Protocolo de Ginebra, mecanismo de protección para la población civil, que en esos años sufría la inclemencia del conflicto armado que desangró a Colombia y que Ud. negó radicalmente”, dijo.

Álvaro Uribe vuelve a referirse a Iván Cepeda y a su papá, Manuel Cepeda

“Palabras como estas solo pueden provenir de un espíritu carcomido por el odio y la intolerancia. Palabras como estas estigmatizaron un partido entero y justificaron el asesinato de miles, entre ellos el senador Manuel Cepeda”, agregó.