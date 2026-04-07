Álvaro Uribe vuelve a referirse a Iván Cepeda y a su papá, Manuel Cepeda

El expresidente Álvaro Uribe aseguró este domingo que había decidido romper su mantra de no hablar de las familias de sus opositores políticos. En un trino, escribió lo que piensa del papá de Iván Cepeda.

“Manuel Cepeda promovió la lucha armada de frente. Su hijo Iván, candidato, engaña con la Paz Total, es solapado. Ataca a mi hermano, que no es candidato, para ocultar sus responsabilidades criminales”, aseguró.

Álvaro Uribe se refirió a Iván Cepeda y a su padre: “Promovió la lucha armada de frente; su hijo, engaña con la paz total”

Manuel Cepeda -un violento frentero-, “fue un “alto jerarca” que sacrificó la democracia interna y la movilización civil en favor de un militarismo radical en las FARC”, agregó.

En un nuevo trino, el exmandatario publicó otro mensaje. “Si al Congreso llegaron violadores de niños de FARC, se entiende que también haya sido congresista Manuel Cepeda promotor de la lucha armada e Iván Cepeda protector de criminales”.